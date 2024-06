Prodotto da Dat Boi Dee & Finesse, Idee chiare è una canzone di Geolier con il featuring di Lazza, presente nell’album “Dio lo sa“, uscito il 7 giugno 2024. A seguire potete leggere testo e significato e ascoltare il brano.

Clicca qui per il visual video di “Idee chiare” di Geolier feat. Lazza.

Il testo di Idee Chiare

Tu sapive

Tu sapive che nun ero chello buono

Yeah, yeah, yeah Baby, ti aspetto giù

Finché avrai le idee chiare

Solo senza le chiavi sotto il temporale, ma

Nun me saccio fidà ‘e vote

E alla fine faccio bbuono

Quindi penso sempe ‘a male ‘e l’atre accussì nun me sbaglio Da tempo ho smesso di chiedermi il perché certe cose accadono (Accadono)

Fammi una foto sull’orlo del baratro (Baratro)

Per esser libero ti uccido, Spartaco

È una bugia che qua gli eroi non cadono

Non sai quanti falsi ho visto lungo la mia via

Manca solo un muto dire a un sordo chе c’è un cieco che li spia

Baby, so che pеnserai che è una follia

Dici: “Lo conosco bene”, invece non so chi io sia, ehi

Facciamolo forte finché perdiamo decenza

Senza mezza pausa come in un piano sequenza

Finché faremo fatica a guardarci negli occhi e

Sprechiamo parole non ne capiamo l’essenza, ehi

Noi siamo una tempesta senza fine

Qua non esiste bene senza male

E nemmeno una rosa senza spine, ehi Baby, ti aspetto giù

Finché avrai le idee chiare

Solo senza le chiavi sotto il temporale ma

Nun me saccio fidà ‘e vote

E alla fine faccio bbuono

Quindi penso sempe ‘a male ‘e l’atre accussì nun me sbaglio Spiegami di cosa pensi di me una volta buona

Capita che un uomo cerca quello che non trova

So che a breve mi lascerai solo ma non ora

Non ora

Idee chiare, la traduzione in italiano

Tu lo sapevi

Tu lo sapevi che non ero quello buono

Yeah, yeah, yeah Baby, ti aspetto giù

Finché avrai le idee chiare

Solo senza le chiavi sotto il temporale, ma

Non mi so fidare delle volte

E alla fine faccio bene

Quindi penso sempre male degli altri così non mi sbaglio Da tempo ho smesso di chiedermi il perché certe cose accadono (Accadono)

Fammi una foto sull’orlo del baratro (Baratro)

Per esser libero ti uccido, Spartaco

È una bugia che qua gli eroi non cadono

Non sai quanti falsi ho visto lungo la mia via

Manca solo un muto dire a un sordo che c’è un cieco che li spia

Baby, so che penserai che è una follia

Dici: “Lo conosco bene”, invece non so chi io sia, ehi

Facciamolo forte finché perdiamo decenza

Senza mezza pausa come in un piano sequenza

Finché faremo fatica a guardarci negli occhi e

Sprechiamo parole non ne capiamo l’essenza, ehi

Noi siamo una tempesta senza fine

Qua non esiste bene senza male

E nemmeno una rosa senza spine, ehi Baby, ti aspetto giù

Finché avrai le idee chiare

Solo senza le chiavi sotto il temporale ma

Non mi so fidare delle volte

E alla fine faccio bene

Quindi penso sempre male degli altri così non mi sbaglio Spiegami di cosa pensi di me una volta buona

Capita che un uomo cerca quello che non trova

So che a breve mi lascerai solo ma non ora

Non ora

Il significato della canzone Idee Chiare

Geolier si rivolge a qualcuno che sembra sapere dei suoi difetti o dei suoi errori passati, sottolineando che questa persona aveva già consapevolezza del fatto che lui non fosse una persona buona.

Tu sapive

Tu sapive che nun ero chello buono

Yeah, yeah, yeah

Si riferisce anche alla propria difficoltà nel fidarsi degli altri, ma si rassicura pensando sempre male degli altri per evitare delusioni.

Non mi so fidare delle volte

E alla fine faccio bene

Quindi penso sempre male degli altri così non mi sbaglio

Riflette sulle sfide e le contraddizioni della vita, abbandonando la ricerca di risposte definitive sul perché certi eventi accadano. Descrive una situazione di estrema libertà e sacrificio, rievocando l’immagine di Spartaco come simbolo di lotta per la libertà. Tuttavia, nota che nella realtà gli eroi non sempre trionfano. Si confronta con la falsità e l’inganno che ha incontrato lungo il suo percorso, sottolineando la mancanza di chiarezza e sincerità nelle interazioni umane. L’altra persona potrebbe considerare le loro azioni folli, ma si sente incapace di comprendere appieno la propria identità. Infine, però, accetta la complessità della vita e delle relazioni, descrivendo il loro rapporto come una tempesta senza fine, dove il bene e il male coesistono e la perfezione è irraggiungibile.

Da tempo ho smesso di chiedermi il perché certe cose accadono (Accadono)

Fammi una foto sull’orlo del baratro (Baratro)

Per esser libero ti uccido, Spartaco

È una bugia che qua gli eroi non cadono

Non sai quanti falsi ho visto lungo la mia via

Manca solo un muto dire a un sordo che c’è un cieco che li spia

Baby, so che penserai che è una follia

Dici: “Lo conosco bene”, invece non so chi io sia, ehi

Facciamolo forte finché perdiamo decenza

Senza mezza pausa come in un piano sequenza

Finché faremo fatica a guardarci negli occhi e

Sprechiamo parole non ne capiamo l’essenza, ehi

Noi siamo una tempesta senza fine

Qua non esiste bene senza male

E nemmeno una rosa senza spine, ehi