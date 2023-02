Lazza si è classificato al secondo posto della classifica generale di Sanremo 2023, dietro al vincitore, Marco Mengoni. La sua partecipazione al Festival è stata un successo e la sua “Cenere” sarà sicuramente uno dei brani più trasmessi dalle radio e più venduti nei prossimi mesi. Gli oltre 10 milioni di stream macinati ad oggi su tutte le piattaforme sono segno evidente di come l’artista abbia marchiato a fuoco il palco dell’Ariston con un brano che ha letteralmente conquistato pubblico e critica, posizionandosi in cima alle classifiche di Apple Music e Spotify, dove Cenere è l’unico tra i sanremesi ad essere entrato nella Top 50 Global – attualmente salito alla posizione 29. Il cantante ha annunciato le date dell’Ouvertour Summer, date che si aggiungono ai concerti già annunciati e in partenza ad aprile 2023.

Lazza, Biglietti Tour 2023, dove acquistarli

I biglietti delle nuove date del LAZZA OUVERTOUR SUMMER 2023 saranno disponibili dalle ore 13:00 di martedì 14 febbraio cliccando qui, e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11:00 di domenica 19 febbraio.

CALENDARIO LAZZA OUVER-TOUR

Mercoledì 19 aprile 2023 | Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 22 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Martedì 25 aprile 2023 | Verona @ Arena di Verona

Giovedì 27 aprile 2023 | Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

Sabato 29 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 30 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Mercoledì 03 maggio 2023 | Napoli @ Palapartenope – SOLD OUT

Sabato 06 maggio 2023 | Bologna @ Unipol Arena – SOLD OUT

CALENDARIO LAZZA OUVERTOUR SUMMER 2023

Sabato 24 giugno 2023 | Bellinzona – Castle On Air – NUOVA DATA

Lunedì 03 luglio 2023 | Roma – Rock in Roma – NUOVA DATA

Venerdì 07 luglio 2023 | Alba (CN) – Collisioni – NUOVA DATA

Domenica 09 luglio 2023 | Ferrara – Summer Vibez – NUOVA DATA

Venerdì 14 luglio 2023 | Catania – Wave Summer Music – NUOVA DATA

Domenica 16 luglio 2023 | L’Aquila – Pinewood Festival – NUOVA DATA

Venerdì 21 luglio 2023 | Rimini – Mamacita Summer Festival – NUOVA DATA

Giovedì 03 agosto | Lanciano (CH) – Costa dei Trabocchi Fest – NUOVA DATA

Domenica 06 agosto 2023 | Gallipoli (LE) – Sottosopra Festival – NUOVA DATA

Sabato 12 agosto 2023 | Olbia – Red Valley Festival – NUOVA DATA

Domenica 27 agosto 2023 | San Benedetto del Tronto (AP) – San. B Sound – NUOVA DATA

Venerdì 08 settembre 2023 | Milano – Ippodromo

Domenica 10 settembre 2023 | Firenze – Decibel Open Air 2023 – NUOVA DATA