Lazza è un rapper e produttore discografico che aveva conquistato le classifiche italiano con l’album “Sirio” nel 2022. L’anno seguente ha debuttato, in gara, al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Cenere”, raggiungendo il secondo posto nella classifica finale, dietro solo al vincitore di quell’edizione, Marco Mengoni con “Due vite”. Il pezzo presentato sul palco del Teatro Ariston è risultato essere la canzone più venduta nel 2023.

Biografia

Lazza è il nome d’arte scelto da Jacopo Lazzarini per il suo esordio nel mondo della musica. Nato a Milano, fin da piccolo si è appassionato al pianoforte, iscrivendosi poi – in seguito – al liceo musicale del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Ha cambiato poi indirizzo, scegliendo il liceo scientifico ma senza arrivare alla maturità.

Il suo esordio avviene nel 2012 con il mitape Destiny Mixtape mentre, dopo altri progetti paralleli, dobbiamo aspettare il 2017 per ascoltare il suo primo disco, Zzala. Seguono due tour per promuovere il progetto mentre inizia a curare anche la produzione di brani per colleghi, da Ernia a Fabri Fibra.

Nel 2019 arriva Re Mida con numerosi featuring (da Luchè a Tedua). Il boom e la consacrazione avvengono nel 2022 con il progetto “Sirio”. All’interno brani che conquistano subito un’ampia fetta di pubblico e vedono, tra i featuring, Tory Lanez, French Montana, Geolier e Sfera Ebbasta. A ottobre 2023 ottiene l’ottavo disco di platino, a sottolineare il riscontro ottenuto dall’album

Nel 2023, poi, come già accennato, il palco del Teatro Ariston per Sanremo e l’ennesima conferma grazie a “Cenere”, vincitore morale di quell’edizione.

La sua musica

All’inizio della sua carriera, dopo aver iniziato ad avvicinarsi al pianoforte, ha iniziato ad appassionarsi all’hip-hop e ha fatto parte dei collettivi Zero2 e Blocco Recordz.

Lazza non è solo rapper ma anche produttore. Tra i brani a cui ha lavorato, per i colleghi, citiamo “Lunedì” di Salmo e “Disgusting” di Ernia.

Con il disco Re Mida, Lazza si allontana dalle radici hip-hop, entrando a pieno diritto nel mondo trap. E funziona perché conquista la vetta della classifica Fimi.

Passando dalla trap al rap, Lazza ha ampliato notevolmente il suo pubblico e la produzione di Cenere ne è stata la conferma assoluta.

Discografia e canzoni di Lazza

Ecco gli album e i singoli di successi di Lazza:

Zzala (2017), arrivato in terza posizione della classifica Fimi. Il titolo è l’anagramma del suo nome, Lazza.

Re Mida (2019), primo posto nella classifica Fimi, apprezzato sia da pubblico e critica (che ha lodato il sound e i testi).

Sirio (2022), primo posto nella classifica Fimi, ben 8 dischi di platino con oltre 400.000 copie vendute.

Tra i brani, meritano una segnalazione:

M0B, uscito nel 2017, con i featuring di Nitro e Salmo. Viene certificato disco d’oro.

Lario, uscito nel 2017, ottiene, invece, il disco di platino, primo della sua carriera. Nel pezzo c’è un riff di pianoforte suonato da Lazza, estratto dal Secondo Preludio per clavicembalo ben temperato in Do minore di Johann Bach.

Gucci Ski Mask (feat. Gué Pequeno), 2018, con un elogio verso se stessi e la musica trap.

Netflix, 2019, celebra la piattaforma streaming ma c’è anche spazio per citare Dante e Lucio Battisti. Diventa disco di platino.

Panico (feat. Takagi & Ketra), 2022, un vero e proprio boom per mesi, con oltre 5 certificazioni di platino. Ma non conquista mai la vetta della chart Fimi fermandosi alla 2.

Chiagne (feat. Geolier), brano presente nel disco boom di vendite “Il coraggio dei bambini” del collega Geolier (lui in gara a Sanremo 2023)

Cenere, 2023, brano portato in gara a Sanremo, sale al primo gradino e ci resta per settimane fino a toccare quota 7 dischi di platino.

Bon Ton (Drillionaire feat. Lazza, Blanco, Sfera Ebbasta e Michelangelo, 2023, pezzo inciso per l’estate.

Amore cane (con Emma), lui è featuring nella canzone di Emma presente nel disco Souvenir.

Vita e curiosità

Fidanzata

Durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, Lazza risultava fidanzato con Debora Oggioni al suo fianco all’Ariston e compagna, ai tempi, da più di due anni e mezzo.

Negli ultimi tempi, il gossip si è sbizzarrito sul cantante. A settembre 2023 lui e Debora si sono lasciati e si vocifera che possa esserci del tenero con la modella Greta Orsingher, ex di Fedez (prima che si lasciassero e poi lui conoscesse Chiara Ferragni).

Aspetto fisico e tatuaggi

Lazza è nato il 22 agosto 1994, è del segno della vergine. Nato a Milano, è alto 170 cm circa.

Il rapper ha numerosi tatuaggi. Tra quelli più visibili e noti, ricordiamo la scritta “Sirio ” sopra il sopracciglio sinistro, in omaggio al suo terzo disco, record di vendite. Sotto l’occhio destro ha la lettera J, ha una collana di spine alla base del collo. Inoltre, sulla gamba destra si è fatto tatuare il volto di Chopin, compositore al quale si sente molto affine (anche per il suo vociferato lato malinconico).

Impegno sociale

In occasione della sua partecipazione a Sanremo 2023, Lazza ha lanciato e regalato una sua scarpa autografata alla folla presente per lui. Una ragazza è riuscita ad afferrarla e l’ha messa in vendita su eBay. Lui, dopo essersene accorto, si è lamentato (ironizzando anche per il prezzo basso) e, come reazione, ha messo in vendita lui stesso, su Charity Stairs una piattaforma di aste benefiche online, due sue scarpe autografate, identiche a quella.

Riconoscimenti e partecipazioni

La critica ha apprezzato l’evoluzione artistica di Lazza nei suoi tre dischi, apprezzando anche l’impegno e l’attenzione legata ai testi (citazioni colte incluse, come già sottolineato).

Lazza ha conquistato il secondo posto nella classifica finale del Festival di Sanremo 2023 con la canzone “Cenere”.

Ha conquistato le classifiche dei singoli grazie al brano “Cenere” e al successo del disco del 2022 “Sirio”, entrambi con numerosi dischi di platino certificati.