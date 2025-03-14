Testo e significato di “No vabbè” di Rose Villain e Lazza: un inno alla sicurezza in sé stessi, alla rivalsa sociale e a uno stile di vita esagerato e lussuoso

No vabbè è una canzone di Rose Villain con il feat. di Lazza, tratta dall’album “Radio Vega”. Il brano è prodotto da Sixpm, Rose Villain e Loudly. A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere testo e significato.

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Il testo di No vabbè di Rose Villain feat. Lazza

Leggi il testo di No vabbè di Rose Villain feat. Lazza.

Occhi da Bambi, ma so che lo vuoi dirty

I miei drammi che chiudo nella Birkin

Cybertruck, mi fai le foto agli incroci

Bad bitch, entro nel club e tutto il club fa: “No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè”

“No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè”

“N-No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè”

Occhi da Bambi, ma so che lo vuoi dirty こんにちは (こんにちは), shopping a Shibuya (Ah-ah)

Si parlava già del nuovo disco, come con GTA

Monnalisa, ah (Monnalisa), mi vorresti in Italia (Mi vorresti in Italia)

Il mondo è una una spa (Yeah)

E mi deve, mi deve, mi deve fare godere

Se sto su una Porsche, deve andare veloce

La guida Michelin come una religione

Vedere le stelle se faccio l’amorе

Vedere una stеlla con scritto il mio nome (Con scritto il mio nome)

Io te l’avevo detto che in ‘sta vita si [?] e la mano tiene il cassetto Occhi da Bambi, ma so che lo vuoi dirty

I miei drammi che chiudo nella Birkin

Cybertruck, mi fai le foto agli incroci

Bad bitch, entro nel club e tutto il club fa: “No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè”

“No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè”

“N-No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè”

Occhi da Bambi, ma so che lo vuoi dirty (Okay, Zzala) Due chili nelle palle, sono le palle

Le ho sempre avute quadre (Quadre), chiedi a mia madre (Ma’)

Dovrei chiamarti Watson (Watson), sei elementare (Ahah)

Euro fanno scoppiare ‘sta Vuitton

Mi serve una nuova bag, bag, bag, bag, bag, bag

No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè

Sto nella mia tunnel vision, Kodak Black

Che apro bocca e cola swag

Tutta la tua roba: “bla, bla, bla, bla”

Se tocchi la mia roba (Roba), ti cadono le dita (Dita)

Se qua contano i fatti, forse dovrei farmi contarne una cifra (Bling)

Selezione all’ingresso (Ahah), passavamo a fatica

Oggi scendo, mio frate’ si sceglie una figa

Selezione all’uscita, ehi Occhi da Bambi, ma so che lo vuoi dirty (Occhi da Bambi)

I miei drammi che chiudo nella Birkin (Nella Birkin)

Cybertruck, mi fai le foto agli incroci (Yeah, yeah)

Bad bitch, entro nel club e tutto il club fa: (Yeah, yeah) “No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè”

“No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè”

“N-No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè”

Occhi da Bambi, ma so che lo vuoi dirty

Il significato della canzone No vabbè di Rose Villain feat. Lazza

“No, vabbè” è un brano di Rose Villain con Lazza e riflette il loro stile caratterizzato da lusso, ambizione e un’attitudine da badass.

Il pezzo gioca sulla contrapposizione tra dolcezza e spregiudicatezza: la protagonista ha “occhi da Bambi”, un simbolo di innocenza, ma in realtà ha un lato sensuale e provocatorio (“ma so che lo vuoi dirty”).

I versi trasmettono un senso di successo e superiorità, con riferimenti al lusso (Birkin, Cybertruck, shopping a Shibuya) e alla fama, con il mondo che parla già del nuovo disco (“come con GTA”). C’è anche un’idea di potere femminile: Rose Villain si presenta come una bad bitch che, quando entra nel club, attira l’attenzione di tutti.

Lazza entra con il suo stile più street, parlando di soldi, fama e rivalsa sociale. Ricorda il suo passato in cui faceva fatica a entrare nei locali, mentre ora ha il lusso di scegliere con chi stare (“selezione all’ingresso… selezione all’uscita”).

“No, vabbè” è un inno alla sicurezza in sé stessi, alla rivalsa sociale e a uno stile di vita esagerato e lussuoso, il tutto condito da un atteggiamento sfacciato e provocatorio. Il ritornello ripetitivo (“No, vabbè-bè-bè-bè”) enfatizza proprio l’effetto sorpresa e stupore che i due artisti vogliono trasmettere con il loro successo.