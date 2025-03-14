No vabbè, Rose Villain feat. Lazza: testo e significato della canzone
Testo e significato di “No vabbè” di Rose Villain e Lazza: un inno alla sicurezza in sé stessi, alla rivalsa sociale e a uno stile di vita esagerato e lussuoso
No vabbè è una canzone di Rose Villain con il feat. di Lazza, tratta dall’album “Radio Vega”. Il brano è prodotto da Sixpm, Rose Villain e Loudly. A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere testo e significato.
CLICCA QUI PER VEDERE IL VISUAL VIDEO DI “NO VABBE'” DI ROSE VILLAIN E LAZZA.
Il testo di No vabbè di Rose Villain feat. Lazza
Leggi il testo di No vabbè di Rose Villain feat. Lazza.
Occhi da Bambi, ma so che lo vuoi dirty
I miei drammi che chiudo nella Birkin
Cybertruck, mi fai le foto agli incroci
Bad bitch, entro nel club e tutto il club fa:
“No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè”
“No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè”
“N-No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè”
Occhi da Bambi, ma so che lo vuoi dirty
こんにちは (こんにちは), shopping a Shibuya (Ah-ah)
Si parlava già del nuovo disco, come con GTA
Monnalisa, ah (Monnalisa), mi vorresti in Italia (Mi vorresti in Italia)
Il mondo è una una spa (Yeah)
E mi deve, mi deve, mi deve fare godere
Se sto su una Porsche, deve andare veloce
La guida Michelin come una religione
Vedere le stelle se faccio l’amorе
Vedere una stеlla con scritto il mio nome (Con scritto il mio nome)
Io te l’avevo detto che in ‘sta vita si [?] e la mano tiene il cassetto
Occhi da Bambi, ma so che lo vuoi dirty
I miei drammi che chiudo nella Birkin
Cybertruck, mi fai le foto agli incroci
Bad bitch, entro nel club e tutto il club fa:
“No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè”
“No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè”
“N-No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè”
Occhi da Bambi, ma so che lo vuoi dirty (Okay, Zzala)
Due chili nelle palle, sono le palle
Le ho sempre avute quadre (Quadre), chiedi a mia madre (Ma’)
Dovrei chiamarti Watson (Watson), sei elementare (Ahah)
Euro fanno scoppiare ‘sta Vuitton
Mi serve una nuova bag, bag, bag, bag, bag, bag
No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè
Sto nella mia tunnel vision, Kodak Black
Che apro bocca e cola swag
Tutta la tua roba: “bla, bla, bla, bla”
Se tocchi la mia roba (Roba), ti cadono le dita (Dita)
Se qua contano i fatti, forse dovrei farmi contarne una cifra (Bling)
Selezione all’ingresso (Ahah), passavamo a fatica
Oggi scendo, mio frate’ si sceglie una figa
Selezione all’uscita, ehi
Occhi da Bambi, ma so che lo vuoi dirty (Occhi da Bambi)
I miei drammi che chiudo nella Birkin (Nella Birkin)
Cybertruck, mi fai le foto agli incroci (Yeah, yeah)
Bad bitch, entro nel club e tutto il club fa: (Yeah, yeah)
“No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè”
“No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè”
“N-No, vabbè-bè-bè-bè-bè-bè”
Occhi da Bambi, ma so che lo vuoi dirty
Il significato della canzone No vabbè di Rose Villain feat. Lazza
“No, vabbè” è un brano di Rose Villain con Lazza e riflette il loro stile caratterizzato da lusso, ambizione e un’attitudine da badass.
Il pezzo gioca sulla contrapposizione tra dolcezza e spregiudicatezza: la protagonista ha “occhi da Bambi”, un simbolo di innocenza, ma in realtà ha un lato sensuale e provocatorio (“ma so che lo vuoi dirty”).
I versi trasmettono un senso di successo e superiorità, con riferimenti al lusso (Birkin, Cybertruck, shopping a Shibuya) e alla fama, con il mondo che parla già del nuovo disco (“come con GTA”). C’è anche un’idea di potere femminile: Rose Villain si presenta come una bad bitch che, quando entra nel club, attira l’attenzione di tutti.
Lazza entra con il suo stile più street, parlando di soldi, fama e rivalsa sociale. Ricorda il suo passato in cui faceva fatica a entrare nei locali, mentre ora ha il lusso di scegliere con chi stare (“selezione all’ingresso… selezione all’uscita”).
“No, vabbè” è un inno alla sicurezza in sé stessi, alla rivalsa sociale e a uno stile di vita esagerato e lussuoso, il tutto condito da un atteggiamento sfacciato e provocatorio. Il ritornello ripetitivo (“No, vabbè-bè-bè-bè”) enfatizza proprio l’effetto sorpresa e stupore che i due artisti vogliono trasmettere con il loro successo.