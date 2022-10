Chiagne è il nuovo singolo di Geolier, con il featuring di Lazza e Takagi & Ketra, disponibile da venerdì 28 ottobre 2022. Il connubio dei due artisti, tra i massimi esponenti di due delle scene capostipiti dell’urban nazionale – Napoli e Milano – diventa realtà a fine mese. Geolier e Lazza sono riusciti a entrare in pochi anni nell’olimpo dei grandi nomi della musica italiana, garantendosi la stima e il rispetto di fan, colleghi e player del music business.

Quando poi a sigillare una collaborazione di questo calibro c’è di fondo anche una grande amicizia e un’immensa stima reciproca, il risultato non può che essere quello che ascolteremo con “Chiagne”, il nuovo singolo di Geolier feat. Lazza, Takagi & Ketra, che ne hanno curato anche la produzione, e in uscita venerdì 28 ottobre per Columbia Records/Sony Music Italy.

Il brano sarà disponibile da venerdì 28, un’ora dopo la mezzanotte, per un brano che -dalle anticipazioni- segnerà la storia del rap italiano.

Geolier- il vero nome è Emanuele Palumbo- ha pubblicato il suo disco d’esordio, Emanuele, nel 2019. L’album è arrivato al terzo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia mentre la riedizione del progetto, Emanuele (marchio registrato), ha raggiunto la seconda posizione nella chart Fimi.

Successivamente ha collaborato con numerosi colleghi: ‘Como te’ (con Emis Killa), M’Manc (con Shablo e Sfera Ebbasta), Cuore (con Shablo e Coez), Over (con Luchè) e con Anna Tatangelo in ‘Guapo’ (nel 2020).

Ecco l’annuncio della collaborazione di Geolier, Lazza e Takagi & Ketra:

2 grandi amici.

2 rapper tra i più richiesti, certificati e acclamati da pubblico e critica.

2 massimi esponenti delle scene capostipiti dell’urban nazionale: Napoli e Milano.

2 fuoriclasse che in pochi anni sono entrati di diritto nell’olimpo della musica italiana.

Vi terremo aggiornati con testo, audio e significato della canzone non appena disponibili.

Chiagne sarà il primo brano che anticiperà l’uscita del nuovo disco di inediti?