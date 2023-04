Lazza si esibirà martedì 25 aprile 2023 in concerto all’Arena di Verona con una nuova data del suo Ouver tour che sta macinando continui sold out. Momento d’oro per l’artista, ancora di più dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il secondo posto in tasca grazie al brano “Cenere“. Davanti a lui solo il vincitore, Marco Mengoni. E nella classifica Fimi, Lazza ha conquistato la prima posizione -per settimane e settimane- tra i singoli più venduti e l’album di maggior successo (Sirio). Il live all’Arena di Verona è l’ennesima conquista e conferma per il giovane cantante. A seguire tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti.

Lazza, la scaletta del concerto all’Arena di Verona

Come riportato anche da Radio Italia, ecco la possibile scaletta del concerto di Lazza all’Arena di Verona. Molto probabile la presenza di colleghi già presenti come featuring nella sua carriera e ospitati sul palco del Forum di Assago. Il live inizierà alle 21.

Ouv3rture

Molotov

Bugia

Gigolò

Jefe

Porto Cervo

Chiagne

Zonda

Topboy

Gucci Ski Mask

Panico

Sogni d’oro

J

Alibi

Puto

Nessuno

Lario

24H

3 di cuori

Fiori

Mala

Alyx

Senza rumore

Catrame

Nulla dì

Morto mai

Piove

S!r!

Ho paura di uscire

Uscito di galera

Cenere

Ferrari

Lazza all’Arena di Verona, biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il live all’Arena di Verona. Il concerto di Lazza è sold out.

Come arrivare all’Arena di Verona in auto e con i mezzi

Ecco, di seguito, come arrivare all’Arena di Verona per assistere al concerto di Lazza:

In autobus:

Il centro della città è collegato con i comuni limitrofi e il Lago di Garda da un servizio pubblico di autobus di colore blu.

La stazione degli autobus si trova di fronte alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

In treno:

La stazione principale è Verona Porta Nuova. Dalla lì si può accedere agli autobus per il centro, con fermata in Piazza Bra, la piazza centrale dove si trova l’Anfiteatro Arena. Le linee per raggiungere il centro sono: 11, 12, 13, 14, 72 e 73.

È disponibile un servizio di autobus navetta dall’aeroporto alla Stazione FS di Porta Nuova e viceversa. La fermata dell’autobus si trova davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Anche l’Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia Montichiari, a 52 Km da Verona, è collegato alla Stazione FS di Verona Porta Nuova da una navetta che effettua il servizio di collegamento due volte al giorno. Anche la fermata di questa navetta si trova davanti alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

Se si arriva in auto, è possibile servirsi di “Parcheggio Arena” in via Bentegodi per parcheggiare.