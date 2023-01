Lavender Haze è una canzone di Taylor Swift. La cantante ha scritto e diretto il visual video, che la vede vagare per la sua casa in uno stato onirico mentre i fiori germogliano dalla moquette e la sua casa galleggia attraverso il cosmo. Il clip vede anche Laith Ashley de la Cruz come amante della Swift. La Swift ha pubblicato Midnights, il suo decimo album, ad ottobre 2022. Ha annunciato il suo lungo Eras Tour a sostegno del disco all’inizio di novembre, ma, durante le prevendite dei fan verificati, il sito Web di Ticketmaster è crollato sotto la travolgente richiesta di biglietti. Qui sotto potete leggere testo e traduzione della canzone.

Lavander Haze, Ascolta la canzone e leggi il significato

A seguire potete ascoltare il brano in streaming:

La “nebbia lavanda” della canzone rappresenta una via di fuga dalla realtà e dalle pressioni esterne, dove la Swift vorrebbe solo rimanere con la persona amata. La canzone esprime anche la voglia di liberarsi dalle aspettative degli altri e di vivere la propria relazione senza essere giudicati.

Lavander Haze, Video ufficiale

Clicca qui per vedere il video ufficiale della canzone Lavender Haze.

Taylor Swift, Lavander Haze, Testo canzone

Meet me at midnight

Staring at the ceiling with you

Oh, you don’t ever say too much

And you don’t really read into

My melancholia

I been under scrutiny (Yeah, oh, yeah)

You handle it beautifully (Yeah, oh, yeah)

All this shit is new to me (Yeah, oh, yeah)

I feel the lavender haze creeping up on me

Surreal

I’m damned if I do give a damn what people say

No deal

The 1950s shit they want from me

I just wanna stay in that lavender haze

All they keep asking me (All they keep asking me)

Is if I’m gonna be your bride

The only kinda girl they see (Only kinda girl they see)

Is a one-night or a wife

I find it dizzying (Yeah, oh, yeah)

They’re bringing up my history (Yeah, oh, yeah)

But you weren’t even listening (Yeah, oh, yeah)

I feel the lavender haze creepin’ up on me

Surreal

I’m damned if I do give a damn what people say

No deal

The 1950s shit they want from me

I just wanna stay in that lavender haze

Talk your talk and go viral

I just need this love spiral

Get it off your chest

Get it off my desk (Get it off my desk)

Talk your talk and go viral

I just need this love spiral

Get it off your chest

Get it off my desk

I feel (I feel), the lavender haze creeping up on me

Surreal

I’m damned if I do give a damn what people say

No deal (No deal)

The 1950s shit they want from me

I just wanna stay in that lavender haze

Get it off your chest

Get it off my desk

That lavender haze

I just wanna stay

I just wanna stay in that lavender haze

Taylor Swift, Lavander Haze, Traduzione canzone

Incontriamoci a mezzanotte

Fissando il soffitto con te

Oh, non dici mai troppo

E tu non leggi davvero

nella mia malinconia

Sono stata sotto esame (Sì, oh, sì)

Lo gestisci magnificamente (Sì, oh, sì)

Tutta questa m*rda è nuova per me (Sì, oh, sì)

Sento la nebbia lavanda che mi si avvicina

Surreale

Sono dannato se mi importa di quello che dicono le persone

Nessun accordo

La mérda degli anni ’50 che vogliono da me

Voglio solo rimanere in quella nebbia lavanda

Tutto quello che continuano a chiedermi (Tutto quello che continuano a chiedermi)

E se sarò la tua sposa

L’unico tipo di ragazza che vedono (L’unico tipo di ragazza che vedono)

E’ una per una notte o una moglie

Trovo questo vertiginoso (Sì, oh, sì)

Stanno tirando fuori la mia storia (Sì, oh, sì)

Ma tu non stavi neanche ascoltando (Sì, oh, sì)

Sento la nebbia lavanda che mi si avvicina

Surreale

Sia dannata se mi importa di quello che dicono le persone

Nessun accordo

La mer*a degli anni ’50 che vogliono da me

Voglio solo rimanere in quella nebbia lavanda

Parla la tua parola e diventa virale

Ho solo bisogno di questa spirale d’amore

Liberati dal tuo petto

Toglimelo dalla mia scrivania

Parla la tua parola e diventa virale

Ho solo bisogno di questa spirale d’amore

Liberati dal tuo petto

Toglimelo dalla mia scrivania

Sento (Sento), la nebbia lavanda che mi si avvicina

Surreale

Sono dannato se faccio caso a quello che dicono gli altri

Nessun accordo (Nessun accordo)

La roba degli anni ’50 che vogliono da me

Voglio solo restare in quella nebbia lavanda

Liberati dal tuo petto

Toglimelo dalla mia scrivania

Quella nebbia lavanda

Voglio solo restare

Voglio solo restare in quella nebbia lavanda