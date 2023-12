Laura Pausini, in concerto ad Eboli, si rivolge ad un ragazzo tra il pubblico e ironizza con lui: “Sei te che non mi sopporti?”. Guarda il video della cantante mentre parla con il giovane

Laura Pausini in concerto ad Eboli: “Sei te che non mi sopporti?” – Il video del divertente sketch

Capita che ad un concerto non ci siano solo fan. Può succede che si decida di accompagnare un amico o il proprio compagno/a ad assistere ad un live del suo artista del cuore. E l’entusiasmo non deve essere obbligatoriamente alle stelle. Però, solitamente, non se ne accorge nessuno e non ti fanno un test d’ingresso per apprendere se -e quanto- tu sia un conoscitore del repertorio dell’artista. Eppure ieri, la diretta interessata, Laura Pausini, in concerto al Palasele di Eboli– si è probabilmente accorta che non tutti avevano il cellulare in mano e lo sguardo entusiasta. Così, la cantante, ha dato il via ad un divertente sketch che ha visto involontario protagonista proprio il giovane “non fan”.

Immortalata da un video che potete vedere qui sotto, la Pausini si è rivolta al pubblico chiedendo: “Sei te che non mi sopporti?”

Poi, non capendo chi dei due fosse l’accompagnatore, ha domandato: “Chi dei due non mi sopporta? Tu. Come ti chiami? Ciro?” E, ironizzando, si è rivolto a lui con un termine partenopeo, “Ciro, ti ho fatto la u@llera alla pizzaiola?”, sottolineando come lui si stesse, probabilmente, annoiando fino allo sfinimento.

Uno sketch che è stato riprese e ha divertito i presenti per l’autoironia dimostrata dalla cantante. Poi, sempre sorridendo, ha aggiunto:

“Però adesso mi fai il cuoricino, quindi un po’ ti piaccio? Un pochettino così”

La scaletta di Laura Pausini in concerto ad Eboli

Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Tutte le volte / Frasi a Metà / Io Canto / Un’emergenza d’amore (Medley Rock)

Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi (Medley Personale)

Resta in ascolto

Anime parallele

Tra te e il mare

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo (It Is My Song)

Scatola

E ritorno da te

Limpido / Surrender / Con la musica alla radio (Medley 2000)

Cos’è

Non è detto / Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / in assenza di te (it’s not goodbye) (Medley Romantico)

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì (Seen)

Vivimi

Sorella Terra

Zero

Invece no

‘O surdato ‘nnamurato (Luciano Pavarotti cover)

Incancellabile

Strani amori

La solitudine

Non c’è