Poco dopo la notizia delle nozze con Paolo Carta, Laura Pausini ha annunciato il suo World Tour 2023/2024 con alcune date in anteprima e il vero e proprio tour in partenza dall’8 dicembre 2023 con la data zero a Rimini. La cantante è reduce dal successo di #LAURA30, l’incredibile maratona live che l’ha vista esibirsi in tre special performance in 24 ore sui palcoscenici di New York, Madrid e Milano, per festeggiare trent’anni di carriera senza precedenti. Prima della partenza dei live, sarà rilasciato il nuovo album. Laura ritroverà quindi il suo pubblico con uno show che esalterà il suo repertorio con tutta la nuova musica che segnerà il nuovo capitolo della sua storia. Ecco le parole della cantante nell’annunciare il Laura Pausini World Tour:

“Non vado in tour dal 2019. È la cosa che mi è mancata di più in assoluto e, quando con Paolo, da oggi mio marito, abbiamo pensato al nostro viaggio di nozze, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito entrambi che il miglior modo per festeggiare ed essere davvero felici era ritornare sul palco. Il nuovo tour mondiale quindi sarà il nostro lungo viaggio di nozze!”

Laura Pausini World Tour 2023/2024, biglietti

LAURAPAUSINI WORLD TOUR 2023/2024 è organizzato e prodotto da Friends & Partners e prenderà il via a dicembre da Roma (la data zero sarà l’8 dicembre a Rimini), per proseguire nel resto d’Italia (Mantova, Firenze, Eboli, Bari, Padova, Bologna, Torino, Bolzano e infine Milano).

Sarà poi in Europa (Madrid, Barcellona, Lisbona, Bruxelles, Parigi, Zurigo e Stuttgart), in Sud America (Città del Messico, Monterrey, Quito, Buenos Aires, San Paolo, Lima e Bogotà) e poi in USA (Miami, Houston, Chicago, Los Angeles e Orlando) per poi ritornare a New York, da dove la maratona del trentennale ha avuto inizio, questa volta nella suggestiva cornice del Madison Square Garden e poi proseguire con nuove date per questo inarrestabile Tour.

I biglietti di LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024 saranno disponibili:

ITALIA/EUROPA: Fanclub presale dalle ore 10 del 23/03/2023 alle ore 18 del 24/03/2023

Vendita generale dalle ore 9 del 25/03/2023

LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024

ANTEPRIMAWORLDTOUR

30 GIUGNO 2023 – VENEZIA @ PIAZZA SAN MARCO

1 LUGLIO 2023 – VENEZIA @ PIAZZA SAN MARCO

2 LUGLIO 2023 – VENEZIA @ PIAZZA SAN MARCO

21 LUGLIO 2023 – SIVIGLIA @ PLAZA DE ESPAÑA

22 LUGLIO 2023 – SIVIGLIA @ PLAZA DE ESPAÑA

ITALIAN INDOOR LEG

8 DICEMBRE 2023 – RIMINI @ STADIUM

12 DICEMBRE 2023 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

19 DICEMBRE 2023 – MANTOVA @ PALA UNICAL

22 DICEMBRE 2023 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

26 DICEMBRE 2023 – EBOLI (SA) @PALA SELE

29 DICEMBRE 2023 – BARI @ PALA FLORIO

6 GENNAIO 2024 – PADOVA @ FIERA

9 GENNAIO 2024 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

12 GENNAIO 2024 – TORINO @ PALA ALPITOUR

15 GENNAIO 2024 – BOLZANO @ SPARKASSE ARENA

17 GENNAIO 2024 – MILANO @ MEDIOLANUM FORUM

EUROPEAN INDOOR LEG

27 GENNAIO 2024 – MADRID (SPAIN) @ WIZINK CENTER

29 GENNAIO 2024 – BARCELONA (SPAIN) @ PALAU ST JORDI

3 FEBBRAIO 2024 – LISBOA (PORTUGAL) @ ALTICE ARENA

10 FEBBRAIO 2024 – BRUXELLES (BELGIUM)@ FOREST NATIONAL

12 FEBBRAIO 2024 – PARIS (FRANCE)@ ACCOR ARENA

15 FEBBRAIO 2024 – ZURICH (SWITZERLAND) @ HALLENSTADION

16 FEBBRAIO 2024 – STUTTGART (GERMANY) @ SCHLEYER HALLE

LATAM LEG

28 FEBBRAIO 2024 – BUENOS AIRES (ARGENTINA) @ MOVISTAR ARENA

2 MARZO 2024 – SAO PAULO (BRAZIL) @ ESPAÇO UNIMED

6 MARZO 2024 – LIMA (PERU) @ ESPLANADA UNALM

8 MARZO 2024 – QUITO (ECUADOR) @COLISEO RUMIÑAHUI

10 MARZO 2024 – BOGOTA (COLOMBIA) @MOVISTAR ARENA

16 MARZO 2024 – MEXICO DF (MEXICO) @ARENA CDMX

18 MARZO 2024 – MONTERREY (MEXICO) @ARENA MONTERREY

USA LEG

21 MARZO 2024 – HOUSTON (TEXAS) @ SMART FINANCIAL CENTRE

23 MARZO 2024 – LOS ANGELES (CALIFORNIA) @ YOUTUBE THEATER

28 MARZO 2024 – ORLANDO (FLORIDA) @ DR. PHILLIPS CENTER

30 MARZO 2024 – MIAMI (FLORIDA) @MIAMI DADE ARENA

04 APRILE 2024 – CHICAGO (ILLINOIS) @ROSEMONT THEATER

06 APRILE 2024 – NEW YORK (NEW YORK) @ THE THEATER AT MADISON SQUARE GARDEN