Matrimonio tra Laura Pausini e Paolo Carta. La cantante e il suo chitarrista si sono sposati, nelle scorse ore, dopo anni di fidanzamento e una figlia, Paola, nata nel 2013. Con un semplice scatto e la scritta “Abbiamo detto Sì” -in diverse lingue, dall’inglese allo spagnolo- è stata condivisa la notizia.

Dopo le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, la cantante non aveva rilasciato commenti o dichiarazioni ma una sorta di ufficiosa conferma, con la scritta “Che ogni tua promessa sia la mia in salute e in malattia, c’è già tutto ciò che vuoi davanti a noi” (clicca qui). Il matrimonio di Laura Pausini sembrava, così, silenziosamente confermato.

Sulla loro relazione, la cantante, nel 2016, a Io Donna, aveva dichiarato:

Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato. Era fuori dalle mie convinzioni. Ho impiegato tantissimo ad accettare quest’amore. Che invece era forte. Siamo ancora qui, insieme. E Paolo l’ho preso con i suoi tre figli, allora avevano 12, 11 e 3 anni: mai pensato di sostituirmi alla mamma, ma non volevo che questa storia potesse, anche minimamente, procurare danni a loro

E poi ha aggiunto cioè che, tra le numerose cose, l’ha più colpita di Paolo:

“Potrei dire che non mi ha mai chiesto un Rolex d’oro per Natale o che non gliene importava nulla della Mercedes con autista, come mi era successo in passato… Ma è più complesso di così: è l’essere maschi nel mondo mutato delle femmine. In una coppia come la nostra può mettere a disagio che non sia l’uomo ma la donna a mantenere la famiglia, a decidere dove si va e quando, perché è il mio lavoro che decide per tutti. A Paolo non importa essere famoso, non è in competizione con me. Accetta che io sia libera anche di scegliere quello su cui non è d’accordo. Vuole me, punto. E fare musica, la sua passione”

La loro storia è iniziata a marzo 2005.

Chi è Paolo Carta, il compagno di Laura Pausini?

Paolo Carta, compagno di lunga data di Laura Pausini e padre, insieme alla cantante, della piccola Paola, è un chitarrista e produttore musicale. Oltre a suonare con la Pausini, vanta -nel suo curriculum- nomi molto importanti, da Adriano Celentano ed Eros Ramazzotti a Riccardo Cocciante e Gianni Morandi.

Nella sua carriera anche due album in studio, Domande (uscita nel 1989) e l’omonimo Paolo Carta (rilasciato nel 1997).

Paolo Carta ha avuto un matrimonio precedente dal quale sono nati tre figli. Si è separato nel 2006 ottenendo il divorzio nel 2012.