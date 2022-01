Arisa è stata ospite di Verissimo nella puntata di domenica 16 gennaio 2022. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, la talentuosa cantante si è raccontata con empatia ed emozione, tra vita privata e vita professionale. Prima di un intenso medley al pianoforte di “Cuore” e “Meraviglioso amore mio”, Arisa ha raccontato di aver presentato un brano per il Festival di Sanremo 2022 ma di non essere stata scelta da Amadeus tra i 25 Big in gara (incluse le Nuove Proposte). Con la solita onestà che la contraddistingue, ha ammesso di essere dispiaciuta ma comprendendo anche il conduttore per le sue scelte e per la sua decisione di aver optato per altri nomi. Del resto, Arisa, aveva partecipato in gara, lo scorso anno, con il brano “Potevi fare di più”, scritto per lei da Gigi d’Alessio.

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Arisa ha anche spiegato come, oltre all’amore per Sanremo (avendolo vinto due volte) il suo sogno sarebbe quello di trionfare per poter poi partecipare, con quel pezzo, all’Eurovision Song Contest, valicando i confini italiani (come meriterebbe). E, timidamente, ha sottolineato il suo desiderio di poter seguire, in parte, i passi di Laura Pausini nel mondo.

Le sue parole sono state condivise anche dall’account Twitter di Verissimo che ha riportato:

“Arisa parla a #Verissimo dell’esclusione dalla prossima edizione del Festival di Sanremo: “Mi è dispiaciuto non essere stata scelta. Io tento sempre di partecipare perché il mio sogno è quello di andare all’Eurovision Song Contest. Vorrei diventare una piccola Pausini, senza pretese”

Ed ecco il commento di Laura Pausini, rivolto proprio ad Arisa, con belle parole di stima tra colleghe:

“Anche tu sei WOW. Sei unica e speciale e hai una voce immensa. Pensa a quante cantanti vorrebbero essere Arisa. Un bacio grande amica mia”.

Un grande “Thank you” da parte di Arisa con lo screenshot della risposta di Laura Pausini. Un bell’attestato di stima reciproca per due delle cantanti con le voci più intense e riconoscibili del panorama italiana.

Laura Pausini, inoltre, poche ore fa, è stata confermata come ospite della seconda serata del Festival.