Laura Pausini torna ospite al Festival di Sanremo… dopo un anno. Se nel 2021 la cantante, vincitrice del Golden Globe con il brano “Io sì”, si era esibita sul palco del Teatro Ariston il brano candidato agli Oscar, nel 2022 sarà nuovamente accolta dal pubblico (questa volta anche in sala) e da Amadeus per presentare il suo nuovo singolo, Scatola, in uscita il 20 gennaio prossimo.

Finalmente ci siamo, da oggi parte il pre-save di SCATOLA, che sarà vostra dal 20 Gennaio alle 20 (CET).

Avrei voluto incontrarvi tutti e cantare dal vivo, guardandovi negli occhi, quello che per me è il mio ritorno in Musica.

A mio modo ci sono riuscita.

Vi aspetto, virtualmente il 20 alle 20 (CET)… Scorrete la gallery per scoprire dove 😀



Durante gli ultimi minuti del Tg1, Amadeus ha virtualmente omaggiato l’ospite misterioso della seconda serata del Festival. E, solo a quel punto, ha svelato il nome: Laura Pausini.

Ed ecco un video di ringraziamento da parte della cantante, emozionata e felice di poter presentare il suo nuovo singolo proprio a Sanremo e di interpretarlo lì per la prima volta. Grazie Ama i tuoi fiori sono arrivati e sì… vengo a Sanremo. Ma non solo penso con questa occasione presenterò per la prima volta dal vivo la mia nuova canzone che si chiama Scatola e poi ti racconterò un po’ di cose perché il mio 2022 sarà pieno di tante sorprese. Io non vedo l’ora, grazie per l’invito.

Ma, come anticipato, saranno numerosi i progetti di cui parlerà. Se i fan si immagino l’annuncio di un disco nei prossimi mesi dell’anno e qualcuno spera anche in concerti annunciati nei mesi a seguire (Covid permettendo), si fanno sempre più insistenti le voci che indicano Laura Pausini come uno dei volti ufficiali per la conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Torino a maggio.