La classifica Fimi di questa settimana ha certificato il ritorno di tanti evergreen musicali natalizi, a poco meno di due settimane dal giorno di Natale. Impossibile da non citare, ovviamente, il clamoroso primo posto conquistato da All I want for Christmas is you di Mariah Carey, e l’ingresso nella classifica dei singoli It’s beginning to look a lot like Christmas, nella versione di Michael Bublé, Happy Xmas (War Is Over) di John Lennon e Yoko Ono, Jingle Bell Rock di Bobby Helms e Feliz Navidad di José Feliciano.

Nella compilation di brani natalizi da ascoltare tra una fetta di panettone e una di pandoro, non può mancare, ovviamente, anche Last Christmas degli Wham! che, questa settimana, ha fatto il proprio ingresso nella top 20 della classifica dei singoli e, come tutti gli altri classici, è destinata a salire ancora nelle prossime settimane (l’anno scorso ha raggiunto il quinto posto in classifica).

Last Christmas venne pubblicata in Italia nel 1984 come b-side di Everything she wants, canzone contenuta nell’album Make it big. Nel Regno Unito, invece, la canzone venne pubblicata come singolo natalizio ed esordì in classifica alla posizione numero 2, preceduta solamente da Do They Know It’s Christmas?, canzone scritta da Bob Geldof e Midge Ure per il progetto Band Aid.

L’indimenticabile video, girato a Saas-Fee, nel Canton Vallese, in Svizzera, con protagonista la modella britannica Kathy Hill nel ruolo di ex fidanzata di George Michael, recentemente reso disponibile in alta definizione, in versione 4K, è sicuramente iconico quanto la canzone e rimarrà un’opera visiva che, oltre ad alimentare l’atmosfera natalizia, fotografa alla perfezione l’epoca nella quale fu realizzata, gli anni ’80.

Come già anticipato, Last Christmas degli Wham! è tornata nella top 20 e, negli ultimi cinque anni, ha sempre raggiunto i primi posti nella classifica Fimi relativa alla settimana natalizia: quinto posto nel 2019, sesto posto nel 2018, decimo posto nel 2017 e nono posto nel 2016.

Vedremo se anche quest’anno, Last Christmas conquisterà la top ten.

Di seguito, trovate testo e traduzione del celebre singolo. Cliccando qui, potete vedere il video.

Wham! – Last Christmas: il testo

Last Christmas

I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year

To save me from tears

I’ll give it to someone special.

Last Christmas

I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year

To save me from tears

I’ll give it to someone special.

Once bitten and twice shy

I keep my distance

But you still catch my eye

Tell me, baby

Do you recognize me?

Well, it’s been a year

It doesn’t surprise me.

Happy Christmas.

I wrapped it up and sent it

With a note saying, I love you

I meant it

Now I know what a fool I’ve been

But if you kissed me now

I know you’d fool me again.

Last Christmas

I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year

To save me from tears

I’ll give it to someone special.

Last Christmas

I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year

To save me from tears

I’ll give it to someone special.

Oh, oh, baby.

A crowded room

Friends with tired eyes

I’m hiding from you

And your soul of ice

My god, I thought you were someone to rely on

Me? I guess I was a shoulder to cry on.

A face on a lover with a fire in his heart

A man under cover, but you tore me apart

Now I’ve found a real love

You’ll never fool me again.

Last Christmas

I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year

To save me from tears

I’ll give it to someone special.

Last Christmas

I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year

To save me from tears

I’ll give it to someone special.

Wham! – Last Christmas: la traduzione

Lo scorso Natale ti ho dato il mio cuore

ma proprio il giorno successivo l’hai buttato via

quest’anno, per evitare le lacrime,

lo darò a qualcuno di speciale.

Lo scorso Natale ti ho dato il mio cuore

ma proprio il giorno successivo l’hai buttato via

quest’anno, per evitarmi le lacrime,

lo darò a qualcuno di speciale.

Già una volta ferito e doppiamente intimidito

mi tengo a distanza ma continui ad attirare la mia attenzione

dimmi, mi riconosci?

Beh, sì è passato un anno

Non mi sorprende.

Buon Natale.

L’avevo incartato e spedito

con una sola nota “ti amo”, ed era vero

ora so che stupido sono stato

ma se tu mi baciassi

in questo momento io saprei che mi inganneresti ancora.

Lo scorso Natale ti ho dato il mio cuore

ma proprio il giorno successivo l’hai buttato via

quest’anno, per evitare le lacrime,

lo darò a qualcuno speciale.

Lo scorso Natale ti ho dato il mio cuore

ma proprio il giorno successivo l’hai buttato via

quest’anno, per evitare le lacrime,

lo darò a qualcuno di speciale.

Una stanza affollata, amici dagli occhi stanchi

Mi sto nascondendo da te e dalla tua anima di ghiaccio

mio Dio, pensavo che fossi qualcuno in cui poter riporre la mia fiducia

Io? Io speravo di essere una spalla su cui piangere.

Un volto di un amante con il fuoco vivo nel proprio cuore

un uomo indifeso ma tu mi hai scansato

ora ho trovato un vero amore e tu non mi ingannerai più.

Lo scorso Natale ti ho dato il mio cuore

ma proprio il giorno successivo l’hai buttato via

quest’anno, per evitare le lacrime,

lo darò a qualcuno di speciale.

Lo scorso Natale ti ho dato il mio cuore

ma proprio il giorno successivo l’hai buttato via

quest’anno, per evitare le lacrime,

lo darò a qualcuno di speciale.