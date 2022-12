Last Christmas è un film del 2019 trasmesso stasera, 15 dicembre 2022, in prima serata, su Canale 5. La pellicola, diretta da Paul Feig e scritta da Bryony Kimmings insieme a Emma Thompson, che ha co-scritto la storia con suo marito Greg Wise, cita il nome dall’omonima canzone del 1984 e ispirato alla musica di George Michael e Wham!

Ecco la trama del film, riportata dai colleghi di Cineblog:

Kate (Emilia Clarke) arranca per le strade di Londra, un ammasso di scelte sbagliate accompagnato dal tintinnio delle campanelle sulle sue scarpe, un’altra irritante conseguenza del suo lavoro come elfo in un negozio natalizio aperto tutto l’anno. L’entrata di Tom (Henry Golding) nella sua vita, e la sua capacità di vedere attraverso le numerose barriere di Kate, le sembra qualcosa di troppo bello per essere vero. Sullo sfondo di una Londra che si trasforma per il periodo più meraviglioso dell’anno, niente sembra funzionare per questi due. A volte, però, devi lasciare che la neve cada dove vuole, devi ascoltare il tuo cuore…e devi avere fede.

Last Christmas, le canzoni e la musica del film

La colonna sonora è composta da Theodore Shapiro. Un album della colonna sonora ufficiale è stato pubblicato da Legacy Recordings su CD, vinile a due dischi e formati digitali l’8 novembre 2019. Il disco contiene 14 canzoni tra quelle dei Wham! e brani solisti di George Michael, così come una canzone inedita originariamente completata nel 2015 intitolata “This Is How (We Want You to Get High)”. Ha debuttato al numero uno della UK Official Soundtrack Albums Chart e al numero 11 della UK Albums Chart il 15 novembre 2019. È entrato nella classifica degli album australiani al numero sette, nella chart degli album irlandesi, dove ha debuttato al numero 32, salendo al numero 26 la settimana successiva, e al numero 55 della Billboard 200 degli Stati Uniti.

Last Christmas, Tracklist, ascolta l’album in streaming

Qui sotto la tracklist completa e l’album “Last Christmas” in streaming:

1. “Last Christmas”

2. “Too Funky”

3. “Fantasy”

4. “Praying for Time”

5. “Faith”

6. “Waiting for That Day”

7. “Heal the Pain”

8. “One More Try”

9. “Fastlove”

10. “Everything She Wants”

11. “Wake Me Up Before You Go-Go”

12. “Move On”

13. “Freedom! ’90”

14. “Praying for Time” (MTV Unplugged version)

15. “This Is How” (We Want You to Get High)