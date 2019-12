Last Christmas, Wham: è uscito il video in 4K (curiosità sulla canzone)

Di Alberto Graziola giovedì 19 dicembre 2019

E' uscito, in questi giorni, la versione 4K, in alta definizione, del video ufficiale dei Wham!, Last Christmas.

Originariamente, il brano è uscito come singolo nel 1984, in un doppio A-side con l'altro pezzo Everything She Wants. Al debutto, la canzone è arrivata al secondo gradino della classifica inglese, battuta da " Do They Know It's Christmas?" realizzata dal progetto Band Aid di Bob Geldof. In un sono anno, in Uk, ha venduto oltre un milione di copie, nonostante la mancata vetta della chart.

Il video ufficiale, che potete recuperare qui sopra in apertura post, è stato girato in uno chalet, sulle nevi di Saas-Fee, nel Canton Vallese: insieme a George Michael e al chitarrista Andrew Ridgeley c'era anche la modella inglese Kathy Hill.

"Last Christmas" è nata in un giorno nel 1984 quando George Michael e il compagno di band Andrew Ridgeley erano in visita dai genitori di Michael. Mentre erano seduti a guardare la TV, George si precipitò improvvisamente di sopra nella sua camera da letto d'infanzia e compose il classico classico di Natale in circa un'ora. Ecco il ricordo di Ridgeley:

"George aveva dato vita all'alchimia musicale, distillando l'essenza del Natale in musica. Aggiungere un testo che raccontava la storia di un amore tradito è stato un colpo da maestro e, come ha fatto spesso, ha toccato i cuori".

Nonostante l'atmosfera natalizia, la canzone parla di una storia d'amore fallita che è appena iniziata il 25 dicembre, quando Michael ha dato a qualcuno il suo cuore, e si è conclusa il 26 dicembre, quando questa persona ingrata "l'ha regalato".

Jimmy Eat World, Hilary Duff, Good Charlotte, Ariana Grande, Carly Rae Jepsen, Gwen Stefani e Taylor Swift sono solo alcuni dei numerosi artisti che hanno inciso una cover del brano, nel corso degli anni.

Wham!, Last Christmas, Lyrics

[Chorus:]

Last Christmas

I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year

To save me from tears

I'll give it to someone special

Once bitten and twice shy

I keep my distance

But you still catch my eye

Tell me baby

Do you recognize me?

Well

It's been a year

It doesn't surprise me

I wrapped it up and sent it

With a note saying "I love you"

I meant it

Now I know what a fool I've been

But if you kissed me now

I know you'd fool me again

[Chorus1]

A crowded room

Friends with tired eyes

I'm hiding from you

And your soul of ice

My god I thought you were

Someone to rely on

Me?

I guess I was a shoulder to cry on

A face on a lover with a fire in his heart

A man under cover but you tore me apart

Now I've found a real love you'll never fool me again

[Chorus 2x]

A face on a lover with a fire in his heart

A man under cover buy you tore him apart

Maybe next year I'll give it to someone

I'll give it to someone special.

Wham!, Last Christmas, Traduzione in italiano

Lo scorso Natale ti ho dato il mio cuore

ma proprio il giorno successivo l'hai buttato via

quest'anno, per evitare le lacrime,

lo darò a qualcuno di speciale

Lo scorso Natale ti ho dato il mio cuore

ma proprio il giorno successivo l'hai buttato via

quest'anno, per evitarmi le lacrime,

lo darò a qualcuno di speciale

Lo scorso Natale ti ho dato il mio cuore

ma proprio il giorno successivo l'hai buttato via

quest'anno, per evitarmi le lacrime,

lo darò a qualcuno di speciale

Già una volta ferito e doppiamente intimidito

mi tengo a distanza ma continui ad attirare la mia attenzione

dimmi, mi riconosci?

Beh, sì è passato un anno

Non mi sorprende

(Buon Natale!)

... l'avevo incartato e spedito

con una sola nota "ti amo", ed era vero

ora so che stupido sono stato

ma se tu mi baciassi

in questo momento io saprei che mi inganneresti ancora

Lo scorso Natale ti ho dato il mio cuore

ma proprio il giorno successivo l'hai buttato via

quest'anno, per evitare le lacrime,

lo darò a qualcuno speciale

Lo scorso Natale ti ho dato il mio cuore

ma proprio il giorno successivo l'hai buttato via

quest'anno, per evitare le lacrime,

lo darò a qualcuno di speciale

Una stanza affollata, amici dagli occhi stanchi

Mi sto nascondendo da te e dalla tua anima di ghiaccio

mio Dio, pensavo che fossi qualcuno in cui poter riporre la mia fiducia

Io? io speravo di essere una spalla su cui piangere

Un volto di un amante con il fuoco vivo nel proprio cuore

un uomo indifeso ma tu mi hai scansato

ora ho trovato un vero amore e tu non mi ingannerai più

Lo scorso Natale ti ho dato il mio cuore

ma proprio il giorno successivo l'hai buttato via

quest'anno, per evitare le lacrime,

lo darò a qualcuno di speciale

Lo scorso Natale ti ho dato il mio cuore

ma proprio il giorno successivo l'hai buttato via

quest'anno, per evitare le lacrime,

lo darò a qualcuno di speciale