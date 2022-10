Lana Del Rey è stata vittima di un furto e a raccontare l’accaduto è stata proprio la cantante, con un video condiviso sul web. L’artista 37enne ha rivelato ai fan che i ladri hanno preso il suo zaino contenente il suo computer, più dischi rigidi e una videocamera.

“Alcuni mesi fa, ho parcheggiato la mia auto a Melrose Place – in realtà Melrose Ave. a Los Angeles – e mi sono allontanata per un minuto. E l’unica volta che ho lasciato il mio zaino in macchina, qualcuno ha rotto tutti i finestrini e se l’è preso”

La cantante stava scrivendo un libro per il colosso editoriale Simon & Schuster e ha spiegato che proprio il manoscritto di 200 pagine era tra gli oggetti rubati, così come una videocamera piena di filmati di famiglia insostituibili. Il suo nono album e un libro che stava scrivendo erano sul laptop:

“Ho dovuto cancellare da remoto sul computer che aveva il mio libro di 200 pagine per Simon e Schuster, cosa di cui non avevo eseguito il backup sul cloud. E nonostante ciò, le persone sono ancora in grado di accedere da remoto al mio telefono e far trapelare le nostre canzoni e le nostre foto personali. Ho amato il libro che ho perso con tutto il cuore e ci ho messo molta passione”

Lana Del Rey ha poi parlato del furto del disco:

“Voglio solo menzionare che, nonostante tutto ciò sia accaduto, sono fiduciosa sul disco che uscirà, nonostante così tanti fattori di sicurezza a così tanti livelli diversi. Voglio davvero insistere e fare il miglior disco che posso.

Ha poi pregato fan di ignorare tutto ciò che uscirà online, magari in maniera leakkata, inclusi nuova musica o filmati personali.

“Per favore, non ascoltare musica nuova se la sentite, perché non sta ancora uscendo. Ovviamente non lascerò mai più niente in macchina, anche se solo per un momento. Ma abbiamo avuto gli stessi problemi a casa, ed è una cosa costante. E anche se sono così grato di poter condividere tutte le cose belle, voglio anche condividere ciò che è stata una sfida”.

Qui sotto il video con il racconto di Lana Del Rey (che sarà presente nel nuovo disco di Taylor Swift, Midnights).