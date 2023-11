I Santi Francesi sono tra gli 8 finalisti di Sanremo Giovani 2023. Dopo le audizioni dal vivo nella storica sede della radiofonia di Via Asiago a Roma, riservate ai 49 artisti selezionati, la Commissione Musicale, presieduta dal direttore artistico Amadeus e composta dalla vicedirettrice Intrattenimento Prime Time Federica Lentini, dal Maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli, ha scelto i primi 8 finalisti che prenderanno parte alla serata di Sanremo Giovani 2023, in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo, il 19 dicembre in prima serata su Rai 1 e su Rai Radio 2 e in streaming su Rai Play. A completare il Cast dei “Giovani” saranno 4 cantanti provenienti dal concorso Area Sanremo.

I Santi Francesi, da vincitori di X Factor 2022 a finalisti di Sanremo Giovani

Nel 2017 hanno partecipato alla ad Amici di Maria De Filippi e dopo questa esperienza pubblicano i tre brani “Costenzo”, “Vaniglia” e “Lei”. Nel giugno 2021 hanno vinto la 32a edizione del festival Musicultura, che si svolge a Macerata ed è andata in onda su Rai 1 e il loro singolo “Giovani favolosi” è stato inserito nella colonna sonora della terza stagione della serie Netflix, Summertime.

Nel 2022 hanno partecipato come concorrenti alla sedicesima edizione di X Factor Italia e sono stati guidati da Rkomi, loro giudice nel talent show. Hanno vinto il talent show con il loro inedito “Non è così male”. E’ poi uscito l’Ep “In fieri” con altre due cover e tre canzoni originali.

Il 16 giugno 2023 esce il nuovo singolo “La noia”.

L’11 novembre 2023 vengono annunciati tra gli atti finalisti di Sanremo Giovani 2023 con il brano “Occhi tristi”.

Chi sono i Santi Francesi

I Santi Francesi sono un duo musicale formato da Alessandro De Santis e Mario Francese.

Pochi mesi fa, alla domanda su come si immaginassero fra dieci anni, questa è stata la loro risposta:

Ogni tanto ci pensiamo, ma è una di quelle domande alle quali, a un certo punto, tendiamo a voltare la testa dall’altra parte e a non dare una risposta. Noi vogliamo soltanto vivere di musica, visto che è l’unica cosa dove pensiamo di avere una seppur minima utilità.

Nell’attesa, quello che è certo è che fra tre mesi circa potrebbero salire sul palco del Teatro Ariston.

