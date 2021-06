Domani, 11 giugno 2021, uscirà una nuova canzone di Gianni Morandi, intitolata “L’allegria“, e scritta per lui dal collega e amico Jovanotti. E’ stato lo stesso Morandi, via social, a condividere la notizia e la collaborazione, insieme ad uno scatto con Lorenzo Cherubini.

Ecco le parole del cantante, via Instagram.

Domani esce la mia canzone nuova! Un brano che mi coinvolge totalmente e che mi ha regalato Jovanotti, uno degli artisti più innovativi che io stimo di più . Qualche mese fa gli ho chiesto se potesse scrivere una canzone per me, una canzone come alcune delle sue, quelle che amo di più, tipo “Ragazzo fortunato” o “Penso positivo”.

Qualche giorno dopo il mio incidente col fuoco, Jova mi ha chiamato ed è stato molto affettuoso ma non pensavo si ricordasse della mia richiesta e invece mi ha detto: “ci sto pensando sai…”.

Poi, sabato scorso, la grande sorpresa, il pezzo è arrivato, l’ho ascoltato infinite volte ed ho cominciato a cantarmelo da solo a casa mia. Lunedì eravamo già in studio dal grande Pinaxa a Milano e domani, a tempo di record, è fuori!

Si chiama “L’ALLEGRIA”,

è un pezzo bellissimo, pieno di energia, mi piace tantissimo e mi da’ una gran bella spinta a ripartire!!!

Foto di Teresa Cherubini