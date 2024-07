La scaletta e l’ordine delle canzoni di Mahmood in concerto a Marostica, lunedì 8 luglio 2024: orario, biglietti, informazioni su come arrivare

A poche settimane dall’uscita del nuovo singolo estivo “Ra Ta Ta“, Mahmood è partito con il tour outdoor in programma nelle prossime settimane. Nei mesi di luglio e agosto, il cantautore farà tappa nei principali festival con il suo SUMMER TOUR, prodotto da Friends & Partners: dopo primo appuntamento il 3 luglio all’Arena Mare 42° 15° di Termoli (CB), ha proseguito il 5 luglio a L’Umbria Che Spacca di Perugia (sold out). Stasera. ’8 luglio , sarà al Marostica Summer Festival Volksbank di Marostica (VI).

A seguire ecco le prossime date: l’11 luglio al Mantova Summer Festival di Mantova, il 13 luglio al Live in Genova Festival di Genova, il 19 luglio al Sequoie Music Park di Bologna (sold out), il 20 luglio all’Anima Festival di Cervere (CN) (sold out), il 27 luglio all’Arena Musa di Benevento, il 30 luglio al Sottomarina Sound Beach di Sottomarina di Chioggia (VE), il 12 agosto al Sunset Festival di Lignano Sabbiadoro (UD), il 14 agosto al Bertelli Live di Forte dei Marmi (LU), il 18 agosto all’Oversound Music Festival di Gallipoli (LE), il 20 agosto al Sotto il Vulcano Fest di Catania, il 21 agosto al Teatro di Verdura di Palermo (sold out), il 23 agosto al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC), il 24 agosto al Krimi Sound di Cirò Marina (KR) e il 31 agosto al Todays Festival di Torino.

La scaletta di Mahmood a Marostica, concerto 8 luglio 2024

Intro

Bakugo

Paradiso

Tutti Contro Tutti

Nei Letti Degli Altri

Inuyasha

Brividi

Sabri Alee (Sherine Cover)

Ghettolimpo

Medley 1

Personale

Overdose

Neve Sulle Jordan

Stella Cadente

Cocktail D’Amore

Gioventù Bruciata

Sempre/Jamais

Nel Tuo Mare

Rapide

Ra TA Ta

Soldi

Tuta Gold

Il concerto inizierà alle 21.30

Come arrivare in Piazza Castello a Marostica

In Auto:

Da Vicenza:

Prendi la SS248 in direzione Bassano del Grappa.

Segui le indicazioni per Marostica.

Una volta arrivato a Marostica, segui le indicazioni per il centro città. Piazza Castello si trova nel cuore del centro storico.

Da Bassano del Grappa:

Prendi la SS248 in direzione Vicenza.

Segui le indicazioni per Marostica.

Segui le indicazioni per il centro città una volta arrivato a Marostica. Piazza Castello è situata nel centro storico.

Da Padova:

Prendi la A4/E70 in direzione Milano.

Prendi l’uscita Vicenza Est e segui le indicazioni per Bassano del Grappa tramite la SS248.

Segui le indicazioni per Marostica e poi per il centro città.

Con i Mezzi Pubblici:

Da Vicenza:

Prendi un treno per Bassano del Grappa dalla stazione ferroviaria di Vicenza.

Dalla stazione di Bassano del Grappa, prendi un autobus della linea SVT (Società Vicentina Trasporti) diretto a Marostica.

Scendi alla fermata di Marostica e segui le indicazioni per Piazza Castello, che si trova nel centro storico.

Da Padova:

Prendi un treno per Bassano del Grappa dalla stazione ferroviaria di Padova.

Dalla stazione di Bassano del Grappa, prendi un autobus della linea SVT (Società Vicentina Trasporti) diretto a Marostica.

Scendi alla fermata di Marostica e segui le indicazioni per Piazza Castello.

Da Bassano del Grappa:

Prendi un autobus della linea SVT (Società Vicentina Trasporti) diretto a Marostica dalla stazione degli autobus.

Scendi alla fermata di Marostica e segui le indicazioni per Piazza Castello.