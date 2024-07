La scaletta e l’ordine delle canzoni dei Take That in concerto al Roma Summer Fest, lunedì 8 luglio 2024: orario, come arrivare

Seconda data dei Take That in programma stasera, 8 luglio 2024, al Roma Summer Fest. Dopo la prima tappa a Marostica di domenica 7 luglio, la band si esibirà nella seconda delle 4 date in programma in Italia. Nella scaletta sono presenti i successi più recenti del gruppo e anche i brani che hanno assicurato il successo del gruppo a livello internazionale, negli anni Novanta, da “Back for Good” a “Relight My Fire”. Un’occasione imperdibile per riascoltare pezzi che sono diventati veri e propri evergreen. A seguire le informazioni sull’ordine delle canzoni, orario e come arrivare al Roma Summer Fest allìAuditorium Parco della Musica – Cavea.

La scaletta dei Take That al Roma Summer Fest 2024

Greatest Day

Giants

Everything Changes

Shine

I Found Heaven

Pray

How Deep Is Your Love? (Bee Gees cover)

Patience

The Flood

Get Ready for It

Windows

This Life

Relight My Fire (Dan Hartman cover)

These Days

Hold Up a Light

Back for Good

Never Forget

Rule the World

Il concerto inizierà alle 21.

Non sono più disponibili biglietti per la data dell’8 luglio 2024.

Come arrivare all’Auditorium Parco della Musica a Roma

Mezzi Pubblici

Da Termini (Stazione Centrale di Roma)

Metro:

Prendi la Linea A (direzione Battistini) e scendi alla fermata Flaminio.

Da qui, prendi il Tram 2 (direzione Mancini) e scendi alla fermata Apollodoro/Auditorium. Da lì, l’Auditorium è a pochi passi.

Autobus:

Prendi l’Autobus 910 (direzione Mancini) e scendi alla fermata De Coubertin/Auditorium. L’Auditorium Parco della Musica sarà proprio davanti a te.

In Auto

Da Termini (Stazione Centrale di Roma)

Esci dalla stazione Termini e prendi Via Marsala in direzione di Via Volturno.

Segui le indicazioni per Piazza della Repubblica e poi per Via Barberini.

Prendi la Salaria in direzione di Corso d’Italia e continua su Via Pinciana.

Prosegui per Viale dei Parioli fino a raggiungere Viale Pietro de Coubertin.

Alla rotonda, prendi la seconda uscita e continua su Viale Pietro de Coubertin fino all’Auditorium.

Parcheggio

L’Auditorium dispone di un parcheggio sotterraneo accessibile da Viale Pietro de Coubertin.

Inoltre, sono presenti parcheggi a pagamento nelle vicinanze.