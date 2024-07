La scaletta e l’ordine delle canzoni dei Placebo in concerto al Rock in Roma lunedì 8 luglio 2024: orario, come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle

Scaletta Placebo al Rock in Roma, concerto 8 luglio 2024: l’ordine delle canzoni, orario e come arrivare

Appuntamento stasera, 8 luglio 2024, al Rock in Roma per il concerto dei Placebo. La band è attesa all’Ippodromo delle Capannelle per una nuova data del loro tour. In scaletta i brani più recenti e più noti della loro carriera. A seguire tutte le informazioni e anticipazioni.

La scaletta dei Placebo al Rock in Roma

Taste In Men

Beautiful James

Scene of the Crime

Happy Birthday in the Sky

Bionic

Surrounded by Spies

Soulmates

Every You Every Me

Sad White Reggae

Try Better Next Time

Too Many Friends

Went Missing

For What It’s Worth

Slave to the Wage

Song to Say Goodbye

The Bitter End

Nancy Boy

Infra-red

Running Up That Hill (A Deal With God) (Kate Bush cover)

Il concerto inizierà alle 21.45

Come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle a Roma

Ecco come arrivare in auto e con i mezzi all’Ippodromo delle Capannelle a Roma per il concerto dei Placebo, lunedì 8 luglio 2024.

In auto:

Da Nord: Prendere l’autostrada A1 in direzione Roma, uscita Roma Sud, seguire le indicazioni per Via Appia Nuova/SS7 e poi per l’Ippodromo delle Capannelle.

Da Sud: Prendere l’autostrada A1 in direzione Roma, uscita Roma Sud, seguire le indicazioni per Via Appia Nuova/SS7 e poi per l’Ippodromo delle Capannelle.

In autobus:

Dalla Stazione Termini: Prendere l’autobus n. 664 in direzione Cosoleto per 18 fermate, scendere alla fermata Capannelle/Appia Nuova, camminare per circa 10 minuti fino all’Ippodromo.

Dal centro città: Prendere l’autobus n. 765 da Piazza dei Re di Roma in direzione Arco di Travertino per 10 fermate, poi prendere il treno regionale FL4 fino alla stazione Capannelle, da lì camminare per circa 15 minuti fino all’Ippodromo.

In treno:

Dalla Stazione Termini: Prendere il treno regionale FL4 in direzione Velletri, scendere alla stazione Capannelle, da lì camminare per circa 15 minuti fino all’Ippodromo.

In taxi:

È possibile prendere un taxi direttamente dal centro città o dalla stazione Termini. Il tragitto dura circa 20-30 minuti a seconda del traffico.