Lady Gaga, in queste settimane, è in Italia per girare “The House of Gucci” diretto da Ridley Scott.

La cantante interpreterà i panni di Patrizia Reggiani e la trama della pellicola racconterà la storia della donna, ex moglie dello stilista Maurizio Gucci, condannata per il suo omicidio.

La trama, come riportata da Cineblog.it, si basa sul libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed” scritto da Sara Gay Forden e pubblicato nel 2001.

Il libro parte dall’omicidio per scavare nella storia familiare dei Gucci colma di conflitti, intrighi aziendali e un enorme flusso di denaro. Figlio di Rodolfo Gucci e dell’attrice Sandra Ravel, Maurizio Gucci era il nipote di Guccio Gucci. Dopo una laurea in giurisprudenza Maurizio inizia a lavorare per l’azienda di famiglia e dopo la morte di suo padre nel 1983, assume la direzione della società e licenzia lo zio Aldo, finito in carcere per evasione fiscale. Ereditato un patrimonio di oltre 800 miliardi di lire, nel 1993 vende le sue quote del gruppo alla Investcorp per 270 miliardi di lire. Lady Gaga reciterà nel film nel ruolo di Patrizia Reggiani, ex moglie di Gucci, condannata inizialmente a 29 anni di prigione come mandante dell’omicidio dell’ex marito poi ridotti e confermati a 26 in appello e cassazione.

Come riportato da Ansa, Patrizia Reggiani si è definita infastidita dal comportamento della cantante/attrice che vestirà i suoi panni sul grande schermo:

“Sono alquanto infastidita dal fatto che Lady Gaga mi stia interpretando nel nuovo film di Ridley Scott senza neppure avere avuto l’accortezza e la sensibilità di venire ad incontrarmi. Non è per una questione economica, dal film non prenderò un solo centesimo, ma di buon senso e rispetto”

Nei giorni scorsi, Lady Gaga ha condiviso uno scatto dal set del film, accompagnato dalla scritta “Signore e signora Gucci”