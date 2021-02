Lady Gaga è arrivata a Roma. La notizia della cantante atterrata nella Capitale ha infiammato Twitter, portando la cantante ad essere virale in pochissime ore. I primi scatti dell’artista hanno invaso la bacheca, anche con scenari curiosi. In molti, infatti, sognano la presenza della popstar al Festival di Sanremo, come ospite, proprio anche in concomitanza alla sua presenza nel nostro Paese. E perché non nella serata finale dove potrebbe ritrovare colei che ha scelto “Poker Face” come sigla del suo “Quelli che il calcio”, aka Simona Ventura?

Ma il vero motivo per la presenza della cantante in Italia è la sua partecipazione al film “Gucci”, diretto da Ridley Scott. Lady Gaga interpreterà Patrizia Reggiani.

Come anticipato dai cugini di Cineblog, Gucci sarà un crime investigativo basato sul libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed” scritto da Sara Gay Forden e pubblicato nel 2001.

Il libro parte dall’omicidio per scavare nella storia familiare dei Gucci colma di conflitti, intrighi aziendali e un enorme flusso di denaro. Figlio di Rodolfo Gucci e dell’attrice Sandra Ravel, Maurizio Gucci era il nipote di Guccio Gucci. Dopo una laurea in giurisprudenza Maurizio inizia a lavorare per l’azienda di famiglia e dopo la morte di suo padre nel 1983, assume la direzione della società e licenzia lo zio Aldo, finito in carcere per evasione fiscale. Ereditato un patrimonio di oltre 800 miliardi di lire, nel 1993 vende le sue quote del gruppo alla Investcorp per 270 miliardi di lire. Lady Gaga reciterà nel film nel ruolo di Patrizia Reggiani, ex moglie di Gucci, condannata inizialmente a 29 anni di prigione come mandante dell’omicidio dell’ex marito poi ridotti e confermati a 26 in appello e cassazione.

Ad oggi, rinvii esclusi e non previsti, il film dovrebbe uscire fra pochi mesi, il 24 novembre 2021. Sarà confermata la data? Nell’attesa, Ciak si gira…