Dopo i rumors delle scorse settimane, finalmente l’ufficialità. Lady Gaga ha annunciato il nuovo disco, “Dawn Of Chromatica“, disponibile dal 3 settembre 2021.

Dawn Of Chromatica: The Remix Album, quando esce

La popstar aveva stuzzicato i fan in merito all’attesissimo album di remix, ricco di collaborazioni, che arriva a più di un anno dall’uscita dell’originale. E adesso ecco la conferma sul rilascio del disco che conterrà le tracce originali in nuove versioni, remix e numerosi featuring. Il progetto sarà disponibile dal 3 settembre 2021.

Dawn Of Chromatica: The Remix Album, tracklist

Ecco tutte la tracklist ufficiale dell’album con i titoli dei remix, gli artisti che hanno collaborato e i produttori delle nuove versioni.

01 “Alice (LSDXOXO Remix)”

02 “Stupid Love (Coucou Chloe Remix)”

03 Lady Gaga / Ariana Grande: “Rain on Me (Arca Remix)”

04 “Free Woman (Rina Sawayama & Clarence Clarity Remix)”

05 “Fun Tonight (Pabllo Vittar Remix)”

06 “911 (Charli XCX & A. G. Cook Remix)”

07 “Plastic Doll (Ashnikko Remix)”

08 Lady Gaga / Blackpink: “Sour Candy (Shygirl & Mura Masa Remix)”

09 “Enigma (Doss Remix)”

10 “Replay (Dorian Electra Remix)”

11 Lady Gaga / Elton John: “Sine From Above (Chester Lockhart, Mood Killer & Lil Texas Remix)”

12 “1000 Doves (Planningtorock Remix)”

13 “Babylon (Bree Runway & Jimmy Edgar Remix)”

14 “Babylon (Haus Labs Version)”

Lady Gaga tra Dawn Of Chromatica: The Remix Album, Love for sale e House of Gucci

Mesi intensi quelli che attendono Lady Gaga. La cantante, infatti, pubblicherà “Dawn of Chromatica: The Remix album” a partire dal 3 settembre 2021. Poche settimane dopo, l’11 ottobre, sarà la volta del nuovo disco in coppia con Tony Bennett, Love for sale. Dopo gli impegni musicali, dal 24 novembre, uscirà nei cinema il film” House of Gucci” dove la cantante interpreterà Patrizia Reggiani. Il box office sorriderà come ai tempi di “A star is born” insieme a Bradley Cooper?