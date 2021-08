I Get a Kick Out Of You segna il ritorno della fortunata collaborazione tra Lady Gaga e Tony Bennett. Il brano è stato rilasciato in queste ore e anticipa il prossimo album in studio dopo il successo di “Cheek to Cheek”, intitolato “Love for sale” e disponibile dal 1 ottobre 2021.

Tony Bennett e Lady Gaga hanno registrato Love for Sale agli Electric Lady Studios di New York. Secondo un comunicato stampa, a Bennett era stato diagnosticato il morbo di Alzheimer al momento delle sessioni. (La famiglia di Bennett ha rivelato pubblicamente la diagnosi in un’intervista del 2021 con AARP The Magazine.)

In questi giorni, il 3 e il 5 agosto, Tony Bennett e Lady Gaga sono impegnati in due show al Radio City Music Hall. Un comunicato stampa ha definito le esibizioni di Radio City come “le ultime esibizioni a New York della carriera [di Bennett]”.

Nel 2014, Cheek To Cheek di Lady Gaga e Tony Bennett ottenne un Grammy Award come Best Traditional Pop Vocal Album.

I Get a Kick Out Of You è il primo pezzo che anticipa “Love for sale” ed è stata originariamente incisa da Cole Porter. Via social, Lady Gaga ha raccontato come è nato questo progetto:

“Il giorno in cui abbiamo pubblicato ‘Cheek to cheek’ nel 2014, Tony Bennett mi ha chiamata e mi ha domandato se volevo registrare un altro album con lui, questa volta celebrando le canzoni di Cole Porter. Sono sempre onorata di cantare con il mio amico Tony, quindi ovviamente ho accettato l’invito”

Lady Gaga e Tony Bennett, I Get a Kick Out Of You, significato della canzone

I Get a Kick Out Of You è l’ammissione di un’emozione e di un sentimento verso un altra persona. Lo champagne, le droghe, nulla riescono a scalfire l’imperturbabilità di chi canta. Nulla tranne l’altro che, con un semplice sguardo o con la sua presenza, riesce a minare ogni certezza e riporta a galla la fragilità e l’emotività.

Qui potete ascoltare il brano, a seguire testo e traduzione della canzone.

[Verse 1: Lady Gaga, Tony Bennett]

My story is much too sad to be told

But practically everything

Leaves me totally cold

The only exception I know is the case

When I’m out on a quiet spree

Fighting vainly the old ennui

And I suddenly turn and see

Your fabulous face (Talking about me?)

[Chorus: Lady Gaga, Tony Bennett, Both]

I get no kick from Champagne

Mere alchohol doesn’t thrill me at all

So tell me why should it be true, mmm yeah

That I get a kick out of you (Me?)

Some may go from cocaine

I’m sure that if I took even one sniff

It would bore me terrifically too

Yet I get a kick out of you

I get a kick every time I see you standing there before me

I get a kick though it’s clear to see you obviously don’t adore me

I get no kick out of a plane

Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do

Yet I get a kick out of you

I get a kick though it’s clear to see

You obviously do not adore me

I get no kick in a plane

Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do

Yet I get a kick

You give me a whirl

I get a kick out of you

Get my kicks out of you

I Get a Kick Out Of You, Traduzione in italiano

La mia storia è troppo triste per essere raccontata

Ma praticamente tutto

Mi lascia completamente insensibile

L’unica eccezione che conosco è il caso

Quando sono fuori a fare una follia tranquilla

Combattendo invano la vecchia noia

E improvvisamente mi giro e vedo

Il tuo viso favoloso (Parli di me?)

Non ricevo nessuna gioia dallo Champagne

Il semplice alcol non mi entusiasma affatto

Quindi dimmi perché dovrebbe essere vero, mmm sì

Che mi assalga una simile emozione con te (me?)

Alcuni possono andare dalla cocaina

Sono sicuro che se avessi preso anche solo un’annusata

Annoierebbe terribilmente anche a me

Eppure mi coglie una tale emozione con te

Ho una gioia ogni volta che ti vedo lì davanti a me

Ho un’emozione anche se è chiaro che tu ovviamente non mi ami

Non ottengo nessun brivido da un aereo

Volare troppo in alto con una ragazza nel cielo è la mia idea di niente da fare

Eppure mi provochi un’emozione

Ho subito un’emozione anche se è chiaro da vedere

Evidentemente non mi adori

Non ricevo gioie in aereo

Volare troppo in alto con una ragazza nel cielo è la mia idea di niente da fare

Eppure ho una gioia

Mi dai uno scossone

Mi emozioni

Mi fai impazzire