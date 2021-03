Lady Gaga ha pubblicato sul suo account Instagram una foto in cui abbraccia un gigantesco mazzo di fiori, ricevuto in occasione del suo trentacinquesimo compleanno. A farglielo recapitare nella sua stanza d’albergo il fidanzato Michael Polansky.

La cantante, seguita da 47 milioni di follower, ha scritto sul social network:

“Quando il tuo fidanzato per il tuo compleanno ti spedisce a Roma una montagna di fiori. Ti amo. Mi manchi. Non vedo l’ora di essere a casa con te e i miei cagnolini. È tutto ciò di cui ho bisogno”.

L’artista statunitense si trova a Roma in quanto impegnata nelle riprese del film The House of Gucci, nel quale interpreta il ruolo di Patrizia Reggiani, colei che fece uccidere il marito Maurizio Gucci, imprenditore dell’omonima casa di moda dal 1983 al 1993. La pellicola, per la regia di Ridley Scott, prevede anche la partecipazione di Al Pacino, Jared Leto e Adam Driver. Le riprese finora sono state realizzate a Milano, Roma e sul lago di Como. La Reggiani di recente ha manifestato fastidio per l’atteggiamento della cantante, che non si sarebbe preoccupata di conoscerla.

Lady Gaga e Michael Polansky si sono conosciuti mediante amici comuni nel dicembre 2019 ma all’inizio avevano preferito mantenere il segreto circa la loro relazione, almeno fino a quando Stefani Joanne Germanotta nel febbraio dell’anno scorso non ha postato uno scatto con il fidanzato – amministratore delegato dell’azienda Parker Group di San Francisco – su Instagram, rendendo definitivamente pubblica la loro storia d’amore che, a quanto sembra, prosegue col vento in poppa.

Lady Gaga vanta due matrimoni saltati poco prima di arrivare all’altare. Il primo, con Taylor Kinney, si sarebbe dovuto celebrarenel 2016 secondo i bene informati “nella campagna italiana”, ma i due, poco prima delle nozze, a luglio si lasciarono. Nel febbraio 2019, succesivamente, la popstar ha rotto i ponti con Christian Carino, che avrebbe dovuto sposare a Venezia qualche mese dopo. Michael Polansky diventerà suo marito?

Foto: account Instagram Lady Gaga