La sera dei miracoli è un brano di Lucio Dalla presente nel disco “Dalla”, pubblicato a settembre 1980. L’album fu un enorme successo, risultando il più venduto e venne trainato da pezzi come Balla balla ballerino, Cara, Futura e Siamo dei.

Lucio Dalla, La sera dei miracoli, Significato canzone

La sera dei miracoli è una canzone di Lucio Dalla dedicata a Roma, in uno scenario quasi fiabesco e struggente (Si muove la città, Con le piazze e i giardini e la gente nei bar”).

La sera dei miracoli, Ascolta la canzone

Lucio Dalla, La sera dei miracoli, Testo canzone

È la sera dei miracoli fai attenzione

Qualcuno nei vicoli di Roma

Con la bocca fa a pezzi una canzone

È la sera dei cani che parlano tra di loro

Della luna che sta per cadere

E la gente corre nelle piazze per andare a vedere

Questa sera così dolce che si potrebbe bere

Da passare in centomila in uno stadio

Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio

Anzi la manda in onda

Tanto nera da sporcare le lenzuola

È l’ora dei miracoli che mi confonde

Mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde

Si muove la città

Con le piazze e i giardini e la gente nei bar

Galleggia e se ne va

Anche senza corrente camminerà

Ma questa sera vola

Le sue vele sulle case sono mille lenzuola

Ci sono anche i delinquenti

Non bisogna avere paura ma stare un poco attenti

A due a due gli innamorati

Sciolgono le vele come i pirati

E in mezzo a questo mare

Cercherò di scoprire quale stella sei

Perché mi perderei

Se dovessi capire che stanotte non ci sei

È la notte dei miracoli fai attenzione

Qualcuno nei vicoli di Roma

Ha scritto una canzone

Lontano una luce diventa sempre più grande

Nella notte che sta per finire

E la nave che fa ritorno

Per portarci a dormire