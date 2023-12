Tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 ci sono anche i La Sad. Ecco chi è il gruppo, i nomi dei componenti

Chi sono i La Sad, il gruppo in gara al Festival di Sanremo 2024

Ci sono anche i La Sad in gara al Festival di Sanremo 2024. Tra i nomi annunciati dal conduttore al Tg1, sono tra i meno noti. Ma questo, come abbiamo già imparato negli anni -vedi i Pinguini Tattici Nucleari- non significa nulla. Vediamo, però, chi è la band che conosceremo a febbraio 2024.

I La Sad sono un trio formato da Theø, Plant e Fiks. Il gruppo è nato nel 2020 con l’incontro di tre artisti che hanno unito sonorità e sonorità punk. Theø, Plant e Fiks sono i nomi dei tre componenti e provengono da regioni differenti (Puglia, Lombardia e Veneto), si sono conosciuti e hanno dati vita alla band grazie alla stessa passione per la musica. Theø è un cantante ed ex chitarrista con anni di tour nella sua carriera, Plant è una giovanissima promessa che mette le radici nel panorama trap ed emotrap e Fiks ha un’attitudine molto punk.

Spesso nei loro brani, sono affrontati i temi della depressione e delle difficoltà nelle relazioni interpersonali. Il loro primo singolo ufficiale è “Summersad”. Successivamente sono usciti i brani “Psycho Girl”, “Miss U” e “2nite”.

Sanremo 2024, chi sono i 27 cantanti in gara annunciati da Amadeus

Amadeus ha annunciato i 27 cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2024 durante il suo intervento al Tg1 delle 13.30. A lori si aggiungeranno anche i 3 vincitori delle Nuove Proposte.

Molti nomi noti al grande pubblico, quello più “over” (da Fiorella Mannoia ai Ricchi e Poveri) e anche diversi esordi sul palco del Teatro Ariston. Tra i debutti segnaliamo quello di Geolier, La Sad, Angelina Mango, Rose Villain, Alfa, Maninni e Alessandra Amoroso.

Ecco l’elenco completo, a seguire.

1 – Fiorella Mannoia

2 – Geolier

3 – Dargen D’Amico

4 – Emma

5 – Fred De Palma

6 – Angelina Mango

7 – La Sad

8 – Diodato

9 – Il Tre

10 – Renga e Nek

11 – Sangiovanni

12 – Alfa

13 – Il Volo

14 – Alessandra Amoroso

15 – Gazzelle

16 – Negramaro

17 – Irama

18 – Rose Villain

19 – Mahmood

20 – Loredana Bertè

21 – The Kolors

22- Big Mama

23 – Ghali

24 – Annalisa

25 – Mr Rain

26 – Maninni

27 – Ricchi e Poveri