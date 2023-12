Ecco chi sono i cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2024, annunciati da Amadeus in diretta, su Rai 1, domenica 3 dicembre

Sanremo 2024, chi sono i cantanti Big in gara? L’annuncio in diretta

Sanremo 2024, i cantanti in gara. Il grande giorno per gli amanti del Festival di Sanremo è arrivato. Oggi, domenica 3 dicembre 2023, Amadeus annuncerà ufficialmente i nomi dei cantanti selezionati che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio. Tutto è pronto per quella che dovrebbe essere l’ultima conduzione di fila di Amadeus che, più volte, ha ribadito la decisione di interrompere qui (per il momento?) la sua esperienza al timone di Sanremo.

Sanremo 2024, cantanti: tutte le anticipazioni e le notizie

Partiamo dalle notizie certe. Il Festival durerà sempre cinque serate, appunto dal 6 al 10 febbraio 2024. Alla conduzione Amadeus che sarà affiancato, in ogni appuntamento, da una figura diversa. Martedì 6 febbraio ci sarà Marco Mengoni, trionfatore della scorsa edizione con il brano “Due vite”, poi sarà la volta di Giorgia, mercoledì 7 febbraio, Teresa Mannino, giovedì 8 febbraio, Lorella Cuccarini nella serata delle cover e, infine, Fiorello per il gran finale del Festival.

I cantanti in gara dovrebbero essere 26. Usiamo il condizionale proprio perché siamo abituati ai possibili colpi di scena. 23 i cantanti Big annunciati domenica 3 dicembre e 3 le Nuove Proposte che poi entreranno in competizione con i nomi già scelti e ufficializzati a dicembre.

I titoli delle canzoni saranno svelati e annunciati durante la consueta diretta di Sanremo Giovani, il prossimo 19 dicembre. In quel caso, i cantanti saranno ospiti della serata e diranno al pubblico quale è il pezzo selezionato per la gara.

Durante la finalissima di Sanremo Giovani saranno svelati i nomi dei tre cantanti vincitori tra i finalisti. Ecco chi sono.

bnkr44 – Effetti speciali – Puro Srl

CLARA – Boulevard – WARNER MUSIC ITALIA

Grenbaud – Mama – UNIVERSAL MUSIC ITALIA

Jacopo Sol – COSE CHE NON SAI – UNIVERSAL MUSIC ITALIA

Lor3n – Fiore D’inverno – Musica è (Cosmig srls)

SANTI FRANCESI – Occhi tristi – SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY S.P.A.

Tancredi – Perle – WARNER MUSIC ITALIA

Vale LP – Stronza – SUGAR S.R.L.

DIPINTO con Criminali

FELLOW con Alieno

NAUSICA con Favole

OMINI con Mare forza 9oi

Noi di Soundsblog seguiremo l’annuncio dei 23 cantanti Big in gara scelti da Amadeus. Appuntamento domenica 3 dicembre, dalle 13.30, in diretta.