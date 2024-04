A promuovere l’album “Odio la Sad“, disponibile dal 5 aprile 2024, è il brano “Maledetta vita“, cantata dal gruppo insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. La Sad, trio formato da Theø, Plant e Fiks, ha origine nel 2020 con l’unione di tre artisti, che decidono di collaborare per creare un nuovo collettivo, caratterizzato da sonorità e immaginario punk in chiave moderna. I loro nomi sono Theø, Plant e Fiks, che provengono da tre regioni diverse (Lombardia, Puglia e Veneto). Hanno debuttato al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Autodistruttivo“.

Il testo di Maledetta vita

Luca ha 15 anni, non è come gli altri

Parla con sua madre anche se non c’è più

Nato tra i palazzi, sogna di lanciarsi

Ogni volta che è a letto guarda giù Ma quanto è bella questa maledetta vita Viola è sempre in sbatti, con tre figli maschi

Chiude gli occhi e sogna l’università

La notte lava i piatti per tirare avanti

Mentre le sue amiche ballano in un club Ma quanto è bella questa maledetta vita Fancul0 ai demoni che sento nella testa

Non è da deboli sperare un po’ di più

In un mondo che ora sta finendo

Stare meglio è stare meno peggio

Ma quanto è bella questa maledetta vita Jenny sta all’incrocio, vive molto poco

Nella luna prova a intravedere Dio

Non trova lavoro, colpa del suo corpo

C’ha una frase sulla lettera d’addio Ma quanto è bella questa maledetta vita Manuel ha gli occhi a spillo

Si fa senza dirlo

L’hanno chiuso dentro una comunità

Resta sempre zitto, fuma mille Winston

Spera che domani non si ammazzerà Ma quanto è bella questa maledetta vita Fancul0 ai demoni che sento nella testa

Non è da deboli sperare un po’ di più

In un mondo che ora sta finendo

Stare meglio è stare meno peggio

Ma quanto è bella questa maledetta vita Guidare a luci spente in un temporale

Svegliarsi sopra il letto di un ospedale

Tenersi tutto dentro fino a scoppiare

Parlare, fumare, fa male Se la vita la vuoi f0ttere davvero

Devi fare a ricominciare da zero

Fa male, fa male, di meno Fancul0 ai demoni che sento nella testa

Non è da deboli sperare un po’ di più

In un mondo che ora sta finendo

Stare meglio è stare meno peggio

Ma quanto è bella questa maledetta vita

Il significato della canzone Maledetta vita

Il brano dei La Sad e dei Pinguini Tattici Nucleari raccontano diversi esempi di umanità che vive le difficoltà di un quotidiano diverso da quello dei coetanei. Ci sono vari esempi che riportano il dolore e le fatiche di più persone. Si parte di Luca, orfano di madre, che pensa di farla finita ad appena 15 anni:

Luca ha 15 anni, non è come gli altri

Parla con sua madre anche se non c’è più

Nato tra i palazzi, sogna di lanciarsi

Ogni volta che è a letto guarda giù

Poi c’è Viola che è costretta a lavare i piatti di notte per riuscire a mantenere se stessa e i tre figli, mentre le altre amiche e le giovani come lei sono in discoteca a bere e divertirsi:

Viola è sempre in sbatti, con tre figli maschi

Chiude gli occhi e sogna l’università

La notte lava i piatti per tirare avanti

Mentre le sue amiche ballano in un club

E nel ritornello, cantato dai Pinguini Tattici Nucleari, c’è l’invito a sperare in una vita più facile, sognare di essere più felici e leggeri.

Fancul0 ai demoni che sento nella testa

Non è da deboli sperare un po’ di più

In un mondo che ora sta finendo

Stare meglio è stare meno peggio

Ma quanto è bella questa maledetta vita