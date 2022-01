La Rappresentante di Lista ha annunciato le nuove date del My Mamma Club Tour che avrebbe dovuto tenersi ad inizio primavera di quest’anno e che, invece, è stato rinviato in autunno. Le motivazioni, ovviamente, riguardano le normative vigenti per contenere la pandemia di COVID-19.

In fondo, trovate le precedenti date del tour di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina e le nuove date corrispondenti. La Rappresentante di Lista si esibirà a Venaria Reale, provincia di Torino, Padova, Bologna, Roma, Milano, Firenze e Napoli. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per i nuovi concerti.

Con un po’ di dispiacere, il duo ha comunicato le nuove date sui social:

È un rinvio che comunichiamo a malincuore, ma servirà qualche mese di attesa e ci rivedremo finalmente nei club, una delle dimensioni che più ci è mancata in questi anni.

Nell’estate dell’anno scorso, La Rappresentante di Lista ha girato l’Italia con il My Mamma Tour Estate 2021.

La Rappresentante di Lista a Sanremo 2022

In attesa di rivederli dal vivo, La Rappresentante di Lista parteciperà in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, dopo il successo dell’anno scorso ottenuto con la canzone Amare.

La canzone sanremese di quest’anno si intitola Ciao Ciao.

Durante la quarta serata, dedicata alle cover e ai duetti, invece, LRDL condividerrà il palco con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra e si esibiranno con Be My Baby dei The Ronettes, in una versione prodotta da Cosmo.

La Rappresentante di Lista, My Mamma Club Tour: le nuove date

9 novembre 2022 Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia (recupero 22 marzo 2022)

10 novembre 2022 Padova – Hall (recupero 23 marzo 2022)

11 novembre 2022 Bologna – Estragon (recupero 29 marzo 2022)

16 novembre 2022 Roma – Atlantico Live! (recupero 17 marzo 2022)

21 novembre 2022 Milano – Fabrique (recupero 5 aprile 2022)

22 novembre 2022 Firenze – TuscanyHall (recupero 30 marzo 2022)

23 novembre 2022 Napoli – Casa Della Musica (recupero 18 marzo 2022)