La Rappresentante di Lista parteciperà alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Ciao Ciao. Il titolo del brano che il duo formato da Veronica Lucchese e Dario Mangiaracina porterà sul palco del Teatro Ariston è stato svelato durante la finale di Sanremo Giovani 2021, andata in onda il 15 dicembre su Rai 1.

Per La Rappresentante di Lista, si tratterà della seconda esperienza consecutiva come Big in gara nella kermesse sanremese.

Nell’edizione andata in onda a marzo di quest’anno, infatti, il duo ha presentato la canzone Amare, prodotta con la collaborazione di Dardust. Amare ha ottenuto l’undicesimo posto nella classifica finale.

La canzone è stata inserita nell’album My Mamma, pubblicato in concomitanza con la loro partecipazione al Festival. Il singolo Amare è stato certificato Disco di Platino mentre l’album My Mamma ha debuttato direttamente alla posizione numero 5 della classifica Fimi degli album più venduti.

La Rappresentante di Lista ha partecipato a Sanremo anche nel 2020 in qualità di ospiti. Nel corso della terza serata del Festival, dedicata alle cover, infatti, il duo hanno condiviso il palco con il rapper Rancore con la cover di Luce (Tramonti a Nord Est) di Elisa, anche lei partecipante a Sanremo 2022.

La Rappresentante di Lista a Sanremo 2022: discografia

Nel corso della loro carriera, La Rappresentante di Lista hanno pubblicato 4 album di inediti: (Per la) via di casa (2014), Bu Bu Sad (2015), Go Go Diva (2018) e il precitato My Mamma (2021).

Tra le loro canzoni più note, troviamo Questo Corpo, scelta da Paolo Sorrentino per la colonna sonora della serie tv The New Pope. Da citare, anche i brani Siamo Ospiti, il brano omonimo La Rappresentante di Lista, Maledetta Tenerezza, Alieno e Woow.

Per quanto riguarda le collaborazioni, ricordiamo quella con Dimartino (partecipante a Sanremo 2021 insieme a Colapesce), per il singolo Ci diamo un bacio, e quella precitata con Rancore.