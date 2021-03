La musica è finita è un brano di Ornella Vanoni, rilasciato nel 1967. Fa parte dell’album omonimo della cantante, “Ornella Vanoni“, pubblicato quello stesso anno.

Il pezzo è un vero e proprio classico della musica italiana e, negli anni, è stato soggetto di numerose cover. Tra queste ricordiamo quelle di Mina, Renato Zero e Franco Califano. Nel 2018, anche Antonella Ruggiero decise di mettersi alla prova con la canzone, incidendo una sua versione del pezzo.

Ornella Vanoni ha presentato la canzone in gara al Festival di Sanremo nel 1967 in abbinamento con Mario Guarnera. Le parole sono di Nisa e di Franco Califano.

Il significato della canzone è incentrato sull’incontro con un ex compagno, inaspettatamente, durante una festa. Un tappeto musicale nostalgico con una voce intensa che rimpiange la possibilità mancata di potersi avvicinare a lui, perché timorosa di chissà quale reazione. Nessun accenno di saluto, di parola tra di loro, “nascondendo la malinconia, sotto l’ombra di un sorriso”. Lei sogna di stringere l’uomo a sé e recuperare questo amore, più forte che mai. Ma non accade… Tutto resta intentato, la musica è finita, gli amici se ne vanno. “E tu mi lasci sola più di prima”.

Al Festival di Sanremo 2021, nella serata dedicata alle Cover, la canzone sarà interpretata da Annalisa.

Ascolta la canzone e leggi il testo della canzone qui sotto

Cosa non darei per stringerti a me Cosa non farei perché questo amore Diventi per te più forte che mai

Ecco, la musica è finita Gli amici se ne vanno Che inutile serata, amore mio Ho aspettato tanto per vederti Ma non è servito a niente

Ecco, la musica è finita

Gli amici se ne vanno

E tu mi lasci solo più di prima

Un minuto è lungo da morire

Se non è vissuto insieme a te

Non buttiamo via così

La speranza di una vita d’amore

Un minuto è lungo da morire

Se non è vissuto insieme a te

Non buttiamo via così

La speranza di una vita d’amore