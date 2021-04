(La Musica Dentro) La Musica Fuori è il nuovo singolo di Random, secondo estratto dall’album Nuvole, pubblicato lo scorso 2 aprile.

Dal 20 aprile, è disponibile anche il video ufficiale del nuovo singolo del rapper riccionese, diretto da Sachidanand Marco Gentile di Ocean Code e realizzato con la partecipazione di un gruppo di giovani ballerini diretti dalla coreografa Laura Bernardini.

(La Musica Dentro) La Musica Fuori, secondo singolo estratto dopo Torno a te, la canzone con cui Random ha preso parte alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, è una traccia prodotta da Zenit, che vede la partecipazione del bassista americano Mark Corradetti.

Di seguito, trovate il testo di (La Musica Dentro) La Musica Fuori. Cliccando qui, potete vedere il video ufficiale.

(La Musica Dentro) La Musica Fuori: il testo

E ho la musica dentro

Ho la musica dentro

Ho la musica fuori,

Chiedo scusa se mento

A volte mi perdo tra mille colori, baby

E ho la musica dentro

Ho la musica dentro

Per questo che mi odi

Ma se mi odi so che mi ami, sai

Non c’è odio senza amore, sai.

Non mi chiedere perché lo so

L’ho provato sulla pelle mia

E per questo non ti perderò

Fiori morti in mezzo a quella via

Non hanno saputo dire no

E ora il vento se li porta via

Vola, vola, vola, vola via.

E ho la musica dentro

Ho la musica dentro

Ho la musica fuori,

Chiedo scusa se mento

A volte mi perdo tra millе colori, baby

E ho la musica dentro

Ho la musica dentro

Per quеsto che mi odi

Ma se mi odi so che mi ami, sai.

E come passa il tempo quando stiamo in giro

Su una panchina o un letto, i sogni sul cuscino

E le ferite ormai le chiude il tempo

Quando passa mi chiudo in me stesso

E cerco il momento

Giusto per dirti cosa provo adesso

Il freddo mi scioglie

Ho la musica dentro anche se mi perdo a volte.

E ho la musica dentro

Ho la musica dentro

Ho la musica fuori,

Chiedo scusa se mento

A volte mi perdo tra mille colori, baby

E ho la musica dentro

Ho la musica dentro

Per questo che mi odi

Ma se mi odi so che mi ami, sai.

E anche se non so chi sei

Sento che sei qui con me

Dirò, dirò, no, no

Al mondo non mollo, no

Fino a che non crollo

Da quando non ero io.

E ho la musica dentro

Ho la musica dentro

Ho la musica fuori, yeah

Chiedo scusa se mento

A volte mi perdo tra mille colori, baby

E ho la musica dentro

Ho la musica dentro

Per questo che mi odi.