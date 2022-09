Dopo essersi fatto conoscere al grande pubblico con la partecipazione al Festival di Sanremo di quest’anno con la canzone Tuo padre, mia madre, Lucia e dopo aver pubblicato quest’estate il singolo Alcune Considerazioni, Giovanni Truppi pubblica oggi, venerdì 30 settembre 2022, un altro singolo inedito, dal titolo La Felicità.

Scritto e prodotto insieme a Marco Buccelli e Niccolò Contessa, La Felicità rappresenta una nuova anticipazione del nuovo album del cantautore e musicista napoletano che, in concomitanza con la sua partecipazione a Sanremo, quest’anno, ha pubblicato la raccolta Tutto l’universo.

Anche il video della canzone, diretto da Aldo Giannotti e Viktor Schaider, è disponibile da oggi.

Giovanni Truppi – La Felicità: significato canzone

Il testo della canzone parla della continua e infinita ricerca della felicità da parte dell’uomo.

Il protagonista della canzone è talmente impegnato nella ricerca, forse inutile, della felicità quasi da non accorgersi degli altri eventi della vita che avvengono attorno a lui.

Giovanni Truppi – La Felicità: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare la canzone e per vedere il video ufficiale.

Giovanni Truppi – La Felicità: testo

Il gatto è scappato di casa

mentre cercavo la felicità

l’ho visto uscire dalla finestra

mentre cercavo la felicità.

Avrei potuto corrergli dietro,

avrei potuto chiedere aiuto,

avrei potuto ma ero troppo impegnato

a cercare la felicità.

Antonio ha avuto un brutto periodo

mentre cercavo la felicità

l’ho visto piangere e chiedere aiuto

mentre cercavo la felicità

ho perso tutti i capelli

mentre cercavo la felicità

si è fatta notte ed è finita la festa

mentre cercavo la felicità.

Cercavo di qua, cercavo di là

Stavo cercando la felicità

Andavo di qua e andavo di là

Mentre cercavo la felicità.

Mia figlia ha imparato a parlare

mentre cercavo la felicità

c’era una nuvola e poi c’era il sole

mentre cercavo la felicità

il vento mi accarezzava

mentre cercavo la felicità

pure Marina ha trovato lavoro

e adesso deve cambiare città.

Cercavo di qua, cercavo di là

Stavo cercando la felicità

Andavo di qua e andavo di là

Mentre cercavo la felicità.

Papà e mamma sono invecchiati

mentre cercavo la felicità

vivono soli in case giganti

mentre io cerco la felicità

qualche volta vorrei andare a trovarli

ma mi organizzo sempre troppo tardi

perché cerco la felicità

senza trovare la felicità.

Cercavo di qua, cercavo di là

Stavo cercando la felicità

Andavo di qua e andavo di là

Mentre cercavo la felicità.

Cercavo di qua, cercavo di là

Stavo cercando la felicità

Andavo di qua e andavo di là

Mentre cercavo la felicità.

Guardavo la mia vita cercando di capire

se guardandola da fuori mi sarebbe sembrata bella

e mi sembrava di sì ma intanto cercavo sempre la felicità.

Ogni volta che mi mancava qualcosa, pensavo, sarà questa la felicità

poi ce l’avevo e capivo che non era quella

e giù ancora a cercare la felicità.

Ma come fai a trovare qualcosa che non sai che cos’è?

La forma, il colore, il verso, l’odore

la lingua che parla o almeno una mappa

un’orizzonte verso il quale puntare

e un mezzo di locomozione per poterci arrivare.

E se arrivi a trovare qualcosa poter capire cos’è

se è un premio o una scusa, una madre o una rosa

se è un uomo, una donna, un bambino, un animale o un ideale.

Io la felicità me la immagino con le ali

leggera come la primavera e piena di misericordia

senza nessuno da battere e niente da dichiarare

chiara, come l’arrivo dell’ora legale.

Cercavo di qua, cercavo di là

Stavo cercando la felicità

Andavo di qua e andavo di là

Mentre cercavo la felicità.

Cercavo di qua, cercavo di là

Stavo cercando la felicità

Andavo di qua e andavo di là

Mentre cercavo la felicità.