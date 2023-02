L’amour toujours (I’ll Fly with You) è una canzone del dj e produttore Gigi D’Agostino nonché uno dei brani italo-dance più famosi della storia.

Contenuta nell’album L’Amour Toujours (di cui è il primo singolo estratto), pubblicato nel 1999, la canzone, soprattutto nella versione remix, ha ottenuto successo in molti paesi in Europa ed è entrata in classifica anche negli Stati Uniti.

La canzone, scritta da Gigi D’Agostino, Diego Leoni, Carlo Montagner e Paolo Sandrini, dopo la pubblicazione, è stata reinterpretata da altri artisti tra i quali troviamo Sagi Rei, Dzeko & Torres, Alex Christensen, Giancane e il violinista Maxim Distefano.

Gigi D’Agostino, L’Amour Toujours: autori e significato canzone

Il testo della canzone, molto semplice, parla dell’amore incondizionato di una persona nei confronti di un’altra. Il protagonista della canzone non aspetta altro che mettersi insieme alla persona che ama per “volare” via con lei.

L’Amour Toujours: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare la canzone su YouTube.

Gigi D’Agostino, L’Amour Toujours: testo canzone

I still believe in your eyes

I just don’t care what you’ve done in your life

Baby, I’ll always be here by your side

Don’t leave me waiting too long, please come by

I still believe in your eyes

There is no choice, I belong to your life

Because I, I live to love you someday

You’ll be my baby and we’ll fly away.

And I’ll fly with you

I’ll fly with you

I’ll fly with you.

You are

You are

I’ll fly with you

I’ll fly with you

I’ll fly with you.

Every day and every night

I always dream that you are by my side

Oh, baby, everyday and everynight

Well, I said everything’s gonna be alright.

And I’ll fly with you

I’ll fly with you

I’ll fly with you.

L’Amour Toujours: traduzione canzone

Credo ancora nei tuoi occhi

Non mi interessa quello che hai fatto nella tua vita

Piccola, sarò sempre qui al tuo fianco

Non farmi aspettare troppo a lungo, per favore vieni da me

Credo ancora nei tuoi occhi

Non c’è scelta, io appartengo alla tua vita

Perché io, io vivo per amarti un giorno

Sarai la mia piccola e voleremo via.

E volerò con te

Volerò con te

Volerò con te.

Sei

Sei

Volerò con te

Volerò con te

Volerò con te.

Ogni giorno e ogni notte

Sogno sempre che tu sia al mio fianco

Oh, piccola, ogni giorno e ogni notte

Beh, ho detto che andrà tutto bene.

E volerò con te

Volerò con te

Volerò con te.

L’Amour Toujours: video ufficiale

Il video ufficiale della canzone, disponibile su YouTube, è stato realizzato solo con la versione remix e non con la versione contenuta nell’album. Nel video, possiamo vedere una serie di spezzoni di immagini tratte da esibizioni dal vivo di Gigi D’Agostino.