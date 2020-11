Bla bla bla è un brano di Gigi d’Agostino, vero e proprio tormentone e ballatissimo nelle discoteche. E’ un pezzo uscito ad agosto 1999 e incluso nel doppio album “L’amour toujours”. Consiste nella ripetizione ritmata della frase “I’ve been thinking ‘bout what you have done to me” del brano Why Did You Do It? degli Stretch.

Il video che accompagna la canzone si ispira e omaggia il celebre carosello e spot della Lagostina con La Linea come protagonista assoluta.

In Italia ha venduto oltre 25.000 copie, secondo una certificazione di due anni fa, nel 2018.

Qui potete recuperare il video ufficiale.

A raccontare come è nata la canzone ci ha pensato Gabry Ponte, ricordando la semplicità dell’intuizione: