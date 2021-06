Kobra è un brano di Mahmood presente nel suo nuovo disco, uscito venerdì 11 giugno 2021, Ghettolimpo.

La canzone è prodotta da DRD & Francesco “Katoo” Catitti e potete ascoltarla qui sotto, in streming.

Nel pezzo, si canta della difficoltà di dare fiducia all’altro, del rischio di essere traditi, di essere delusi. Il “kobra” del titolo è l’altro, pronto a morderti e colpirti quando hai le difese abbassate (“Fidarsi è difficile, Non è mai come dici, Quando ti ho dato una mano, l’hai morsa, Ferisci, ma quanto cazzo è difficile, Dare la parola se quando poi ti giri, Son tutti kobra che mordono”)

Qui sotto il testo di Kobra di Mahmood.

[Strofa 1]

Ti ricordi quando avevo, avevo

Sui vent’anni stavo serio, serio

Per cercare di tirare fuori il massimo

Ma bevevo Cuba in un baretto pessimo

Sì, mi piace farlo è vero, vero

Ma coi tuoi amici non ci lego, lego

Sai che perdo la pazienza ma non giudico

Dico: “Fanculo”, ma con la faccia d’angelo

[Pre-Ritornello]

Oh, imparerò, imparerò

Che l’abito non fa il monaco

Oh, ridi però, menti però

Mordi da kobra e ti credono

[Ritornello]

Kobra, eh, ah

Kobra

Mordi da kobra e ti credono

Kobra

Kobra

Mordi da kobra e ti credono

Hehe, ah

[Strofa 2]

Hai ragione ci credevo meno

Non mi twerka il cuore se ti vedo

Se volevi lo show per la strada il sabato

La prossima volta fa sì che mi paghino

[Pre-Ritornello]

Oh, imparerò, imparerò

Che l’abito non fa il monaco

Oh, ridi però, menti però

Mordi da kobra e ti credono

[Ritornello]

Kobra, eh, ah

Kobra

Mordi da kobra e ti credono

Kobra, ah, ah

Kobra

Mordi da kobra e ti credono

[Bridge]

Fidarsi è difficile

Non è mai come dici

Quando ti ho dato una mano, l’hai morsa

Ferisci, ma quanto cazzo è difficile

Dare la parola se quando poi ti giri

Son tutti kobra che mordono

Mamma diceva al telefono:

“Fai da te che poi ti fregano”

Mi sta mancando l’ossigeno

[Pre-ritornello]

Oh, imparerò, imparerò

Che l’abito non fa il monaco

Oh, ridi però, menti però

Mordi da kobra e ti credono

Mordi da kobra e ti credono

Mordi da kobra e ti credono

Mordi da kobra e ti credono

[Ritornello]

Kobra, eh, ah

Kobra

Mordi da kobra e ti credono

Kobra, ah, ah

Kobra

Mordi da kobra e ti credono

[Outro]

Son tutti kobra che mordono

Mamma diceva al telefono:

“Fai da te che poi ti fregano”

Mi sta mancando l’ossigeno, woo

Mordi da kobra e ti credono