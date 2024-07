La scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di Mahmood al Mantova Summer Festiva, giovedì 11 luglio 2024: orario e come arrivare

La scaletta di Mahmood a Mantova, concerto 11 luglio 2024: orario e come arrivare in Piazza Sordello

Continua il tour estivo di Mahmood, atteso stasera, 11 luglio 2023, al Mantova Summer Festival. Il cantante conta oggi 31 dischi di platino e 8 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3,1 miliardi di stream totali all’attivo.

Il tour estivo sarà l’occasione per ascoltare i brani che hanno segnato la carriera di Mahmood, dalle sue canzoni più intime come “Cocktail D’amore” (disco d’oro), “Nel Tuo Mare” e la commovente “Stella Cadente” fino alle più irriverenti “Neve Sulle Jordan” e “Personale”. Non mancheranno anche i successi meno recenti che con un tuffo nel passato ci regalano nuovi arrangiamenti di “Inuyasha”, “Brividi”, “Rapide” e molti altri, oltre alle attesissime “Soldi” e “Tuta Gold” (contenuta nell’ultimo disco “Nei Letti Degli Altri”) e il nuovo singolo “RA TA TA”.

Ad accompagnarlo sul palco la band composta da Francesco Fugazza (chitarra), Marcello Grilli (tastiera) e Elia Pastori (batteria), Arya Del Gado e Debora Cesti ai cori.

Il Mantova Summer Festival, l’appuntamento estivo con la grande musica e gli spettacoli dal vivo organizzato da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Mantova e il contributo di Regione Lombardia, si è affermato negli anni come uno dei fiori all’occhiello tra i festival italiani e anche per questa estate presenta una programmazione di eccellenze, con i live di grandi artisti internazionali oltre ai nomi più noti e attesi del panorama italiano. Mahmood è atteso in Piazza Sordello.

La scaletta di Mahmood in concerto a Mantova, 11 luglio 2024

Intro

Bakugo

Paradiso

Tutti Contro Tutti

Nei Letti Degli Altri

Inuyasha

Brividi

Sabri Alee (Sherine Cover)

Ghettolimpo

Medley 1

Personale

Overdose

Neve Sulle Jordan

Stella Cadente

Cocktail D’Amore

Gioventù Bruciata

Sempre/Jamais

Nel Tuo Mare

Rapide

Medley 1

Ra TA Ta

Soldi

Tuta Gold

Il concerto inizierà alle 21.30

Come arrivare in Piazza Sordello a Mantova

In auto:

Da Milano:

Prendi l’autostrada A4 in direzione Venezia.

All’uscita di Desenzano, prendi la SS567 in direzione di Mantova.

Segui le indicazioni per Mantova Centro.

Prosegui fino a raggiungere Piazza Sordello.

Da Bologna:

Prendi l’autostrada A1 in direzione Milano.

All’uscita di Modena Nord, prendi l’autostrada A22 in direzione di Verona.

All’uscita di Mantova Sud, segui le indicazioni per Mantova Centro.

Continua fino a raggiungere Piazza Sordello.

Da Verona:

Prendi l’autostrada A22 in direzione di Modena.

All’uscita di Mantova Nord, segui le indicazioni per Mantova Centro.

Prosegui fino a raggiungere Piazza Sordello.

Per parcheggiare vicino a Piazza Sordello, puoi cercare parcheggi a pagamento nelle vicinanze, come il Parcheggio Mazzini o il Parcheggio Virgilio.

Con i mezzi pubblici:

Da Milano:

Prendi un treno diretto a Mantova dalla stazione di Milano Centrale. Il viaggio dura circa 1 ora e 50 minuti.

Una volta arrivato alla stazione ferroviaria di Mantova, puoi prendere un autobus urbano (linea 4) o fare una passeggiata di circa 15-20 minuti per raggiungere Piazza Sordello.

Da Bologna:

Prendi un treno diretto a Mantova dalla stazione di Bologna Centrale. Il viaggio dura circa 1 ora e 30 minuti.

Dalla stazione ferroviaria di Mantova, puoi prendere un autobus urbano (linea 4) o camminare per circa 15-20 minuti fino a Piazza Sordello.

Da Verona:

Prendi un treno regionale diretto a Mantova dalla stazione di Verona Porta Nuova. Il viaggio dura circa 45 minuti.

Dalla stazione ferroviaria di Mantova, prendi un autobus urbano (linea 4) o cammina per circa 15-20 minuti fino a Piazza Sordello.