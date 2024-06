Dopo il successo di “Tuta Gold”, presentato al Festival di Sanremo 2024, Mahmood punta al bis annunciando un nuovo singolo, “Ra Ta Ta“, pronto per puntare ad essere uno dei tormentoni di questa estate.

Il cantante, dal 3 luglio, sarà protagonista dei più suggestivi festival estivi italiani con il Summer Tour, in attesa della tournée nei palazzetti italiani, prevista per ottobre 2024.

Il significato della canzone Ra Ta Ta

Il singolo, scritto da Mahmood e prodotto da Katoo e Madfingerz, è un racconto in cui si susseguono immagini scolpite dallo stile unico dell’artista. Giovani che vivono una quotidianità di disagio, fra insulti e compagnie sbagliate, in cui gli elementi tipici dell’infanzia – i giochi, il succo di frutta – si mischiano in un ossimoro fatto di abbandono e difficoltà, dove la bocca a mitraglia che spara parole a raffica diventa l’unica arma per difendersi dalle ingiustizie.

Qualche giorno prima dell’annuncio, sono apparse delle margherite – simbolo della canzone – nelle crepe dei muri di Milano e Roma, che hanno attirato l’attenzione dei fan.

Mahmood, Summer Tour 2024

3 luglio 2024 – Termoli (CB) – Arena del Mare 42° 15°

5 luglio 2024 – Perugia – L’Umbria Che Spacca – Giardini del Frontone SOLD OUT

8 luglio 2024 – Marostica (VI) – Marostica Summer Festival Volksbank – Piazza Castello

11 luglio 2024 – Mantova – Mantova Summer Festival – Piazza Sordello

13 luglio 2024 – Genova – Live in Genova Festival – Porto Antico

19 luglio 2024 – Bologna – Sequoie Music Park – Parco Caserme Rosse SOLD OUT

20 luglio 2024 – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima SOLD OUT

27 luglio 2024 – Benevento – Arena Musa

30 luglio 2024 – Sottomarina di Chioggia (VE) – Sottomarina Sound Beach

12 agosto 2024 – Lignano Sabbiadoro (UD) – Sunset Festival – Arena Alpe Adria

14 agosto 2024 – Forte dei Marmi (LU) – Bertelli Live – Villa Bertelli

18 agosto 2024 – Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival – Parco Gondar/Pineta

20 agosto 2024 – Catania – Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini

21 agosto 2024 – Palermo – Teatro di Verdura SOLD OUT

23 agosto 2024 – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival – Teatro al Castello

24 agosto 2024 – Cirò Marina (KR) – Krimi Sound – Mercati Saraceni

31 agosto 2024 – Torino – Todays Festival NUOVA DATA