Ketama126, Aquile è il nuovo singolo

Ketama126 sta per tornare con un singolo inedito. Il rapper romano, reduce dal successo di Kety, il prossimo 2 aprile, pubblicherà un singolo dal titolo Aquile.

Ketama126, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, ha annunciato il pre-order e il pre-save del suo nuovo singolo, regalando anche una piccola citazione del testo della canzone:

“Il mio amico è pieno di sangue e ride”

AQUILE è il singolo. Fuori il 2/4/21.

Ketama126 non rilascia materiale inedito da solista dalla pubblicazione di Kety Reborn, la riedizione del suo quarto album di inediti, Kety, certificato Disco d’Oro dopo aver superato le 25mila copie vendute. Kety Reborn conteneva 4 brani inediti e un remix.

Da Kety Reborn in poi, Ketama126 ha unicamente collaborato con altri artisti. Tra le collaborazioni recenti, citiamo quelle con Carl Brave, per la canzone Ma ‘ndo vai?, contenuta nell’album Coraggio, con Nicola Siciliano, per il brano Resta Cu Me, con Ski & Wok, per la canzone Ninna Nanna, e con Mace e gli Psicologi, per il brano Notte Fonda, contenuta nell’album OBE.

Tornando a Kety, album pubblicato nel 2019, grazie a quest’album, Ketama126 ha ottenuto un Disco di Platino grazie a Love Bandana, brano che vede la partecipazione di Tedua e Chris Nolan, un secondo Disco di Platino con il singolo Scacciacani, realizzato con Massimo Pericolo e, nel 2021, un Disco d’Oro grazie a Cos’è l’amore, brano prodotto da Don Joe, che vede la partecipazione di Franco126 e un omaggio a Franco Califano.