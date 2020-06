Ketama126, Kety Reborn è la nuova edizione dell'ultimo album

Di Fabio Morasca giovedì 25 giugno 2020

La nuova edizione di Kety sarà disponibile a partire dal prossimo 3 luglio.

A partire dal prossimo 3 luglio, sarà disponibile Kety Reborn, la nuova edizione di Kety, il quarto album di Ketama126 che, recentemente, ha ottenuto la certificazione Fimi di Disco d'Oro dopo aver raggiunto le 25mile copie vendute.

Kety Reborn, già disponibile in pre-order, conterrà cinque inediti e un remix. L'album sarà disponibile nella versione classica in cd, in una special edition contenente cd e bandana (in esclusiva su IBS) e in doppio vinile.

L'album Kety, inoltre, contiene due canzoni che hanno ottenuto altre certificazioni dalla Fimi: Scacciacani, canzone che vede la partecipazione di Massimo Pericolo, certificata Disco di Platino, e Love Bandana, che vede la partecipazione di Tedua, certificata Disco d'Oro.

Oggi, Ketama126 ha presentato la tracklist di Kety Reborn (che trovate di seguito) con il seguente post pubblicato sui social:

Eccovi la tracklist di Kety Reborn, fuori il 3 luglio in tutti i formati. Sono felice di dirvi che, come promesso, si aggiungerà un feat. a quelli già presenti in Kety. A grande richiesta, dopo anni, ecco a voi Pezzi pt. 2 feat. Side Baby, prod. by me e Night Skinny. Dentro troverete anche 4 inediti e il remix dance di Dirty by Zef.

Ketama126, Kety Reborn: la tracklist

1. Denti d'oro

2. Jeans strappati feat. Fabri Fibra

3. Love Bandana feat. Tedua

4. Spara

5. Gitano

6. Più forte

7. Scacciacani feat. Massimo Pericolo

8. Come va

9. Babe feat. Generic Animal

10. Squame feat. Noyz Narcos

11. Benzina

12. Dirty

13. Problema feat. Speranza

14. Cos'è l'amore - Don Joe, Ketama126, Franco 126 feat. Franco Califano

15. Nonmifregaunca

16. No infami

17. Bumbum

18. Diablo

19. Dirty RMX - Zef

20. Pezzi pt. 2 feat. Side Baby