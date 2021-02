Dopo il successo dell’EP Giovane Rondo, che ha esordito direttamente in top ten nella classifica Fimi degli album più venduti, e del singolo Slatt, che ha visto la partecipazione di Capo Plaza, anch’esso entrato in classifica, Rondo Da Sosa è tornato a pubblicare materiale inedito con il singolo Movie, disponibile dal 26 febbraio.

Movie è una collaborazione internazionale in quanto il nuovo singolo del rapper 19enne vede la partecipazione di Central Cee, rapper londinese di 23 anni, artista emergente della scena urban britannica, soprattutto per quanto riguarda il genere drill di cui Rondo Da Sosa è un esponente qui in Italia, che ha conquistato il successo soprattutto grazie al singolo Loading, entrato nella UK Top 20 Single Charts.

Prodotto da RicoRunDat & NKO, questo singolo è il frutto di una collaborazione nata spontaneamente grazie alla stima reciproca tra i due giovani artisti.

Di seguito, trovate il testo di Movie. Cliccando qui, potete vedere il lyric video ufficiale.

Rondo Da Sosa feat. Central Cee – Movie: il testo

Sono ancora qua

VVS brillano come luci della città

Fumo Back’, la mia shawty nel back’ porta una stick

Ora sono rich, quindi uso dei jeans

In zona con la tuta comfort se vedo police

Sono ancora qua

VVS brillano come luci della città

Fumo Back’, la mia shawty nel back’ porta una stick

Ora sono rich, quindi uso dei jeans

In zona con la tuta comfort se vedo police.

Bitch, I’m rich

Se parli male, rintraccio l’indirizzo IP

Senza VPA, sono in casa tua, faccio GTA, lit

Movie, lascio ‘ste quattro pussy ass a stomaco vuoto

Tu sei un opps, un nemico, mi odi

Non sei niente di nuovo

Vivo ancora nelle popolari

Infatti ho più scarpe che metri quadri

Home invasion in casa del tuo papi

Ricco a tal punto che rubiamo i quadri

Flow shotgun, autobahn

La tua hoe mi deepthroatta, FaceTime

Faccio face to face come DaBaby e Stunna four times.

Sono ancora qua

VVS brillano come luci della città

Fumo Back’, la mia shawty nel back’ porta una stick

Ora sono rich, quindi uso dei jeans

In zona con la tuta comfort se vedo police

Sono ancora qua

VVS brillano come luci della città

Fumo Back’, la mia shawty nel back’ porta una stick

Ora sono rich, quindi uso dei jeans

In zona con la tuta comfort se vedo police.

I’m bugging

I didn’t think this through, I’m a bit too bait now I can’t blend in

Don’t know wagwan for jail system

One of my darg came out, another darg went in

Can’t show love, I’m a heartless kid

Still paranoid when I park this Benz

In a all black whip with the darkest tints

I’m ’bout to upgrade to the RS6

I’m in a beater with a ounce of sniff

‘N a bit of MD so I can’t get gripped

Just rassed this bitch, I came too quick

Her waist is so slim but her ass come up thick

10M on my vid’, no marketing

I’m the one got the party lit

Can’t explain what I seen on the street

Got PTSD like an army vet

I know how it feels to be broke ‘n rich

Ask me which one I prefer, durr

They know my song, don’t know where I’m from

So I’m letting know in like every verse

Hit rock bottom, still coulda been worse

Convinced myself that my life was cursed

I live my movie, I can’t rehearse

Was down ‘n out, now I’m turnt.

Sono ancora qua

VVS brillano come luci della città

Fumo Back’, la mia shawty nel back’ porta una stick

Ora sono rich, quindi uso dei jeans

In zona con la tuta comfort se vedo police

Sono ancora qua

VVS brillano come luci della città

Fumo Back’, la mia shawty nel back’ porta una stick

Ora sono rich, quindi uso dei jeans

In zona con la tuta comfort se vedo police.