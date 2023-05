Katy Perry incanta Re Carlo III e la Regina Camilla al concerto a Windsor

Dopo tanti rifiuti illustri, Re Carlo III è riuscito a mettere insieme un discreto numero di artisti pronti a celebrarlo nel grande concerto dell’Incoronazione che si è tenuto ieri sera, domenica 7 maggio, nei giardini del Castello di Windsor, all’indomani della solenne cerimonia che ha visto Carlo e Camilla incoronati ufficialmente a sette mesi dalla scomparsa di Elisabetta II. A rubare la scena sul grande palco di Windsor c’è stata la popstar statunitense Katy Perry, nominata ambasciatrice del British Asian Trust proprio da Carlo nel 2020.

Sul palco, davanti a migliaia di persone e alla famiglia reale inglese al completo o quasi (il principe Harry era già rientrato negli Stati Uniti) si sono avvicendati i Take That senza Robbie Williams, Lionel Richie e Paloma Faith, ma anche Olly Murs, Nicole Scherzinger, Andrea Bocelli, Freya Ridings e Alexis Ffrench. Ma, come dicevamo, a rubare la scena è stata Katy Perry, salita sul palco indossando un elegante abito dorato firmato da Vivienne Westwood.

L’artista statunitense, vista la mole di artisti pronti a omaggiare Re Carlo III e la Regina Camilla, ha dovuto limitare la sua esibizione a due soli brani, due grandi successi come Roar e Firework, rigorosamente dal vivo e coi soliti fuori d’artificio che accompagnano le sue performance.

Chi ha assistito in diretta al concerto o chi sta recuperando in queste ore i tanti video su YouTube avrà notato i principi del Galles William e Kate coi tre figli al seguito scatenarsi durante l’esibizione di Katy Perry, con la piccola Charlotte di Galles, la secondogenita della coppia reale, pronta a cantare i due successi della popstar.

Anche Re Carlo III e la Regina Camilla sono apparsi sorridenti durante la performance della popstar, presente anche nella mattinata di sabato per la cerimonia di Incoronazione. In quell’occasione Katy Perry ha indossato un abito elegante e ben più sobrio di quello riservato al concerto, di color lavanda e con iconico cappello dello stesso colore. All’uscita dall’Abbazia di Westminster sono stati in tanti, tra reali e altri ospiti, a chiedere un selfie a Katy Perry.