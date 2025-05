Dove vive Kate Perry: la mega villa della cantante a Montecito

Dal 2020 Kate Perry e Orlando Bloom vivono in una mega villa situato a Montecito, una dimora da sogno dotata di ogni comfort. 36mila metri quadri di terreno dove è presente una villa regale che vale più di 14 milioni di dollari. Dopo aver venduto la loro casa a Beverly Hills la nota coppia di star ha deciso di lasciare Los Angeles e acquistare la loro dimora dei sogni a Montecito, prestigiosa area nei pressi di Santa Barbara, zona molto ambita dai vip e non solo.

La mega villa è strutturata su tre piani, circondata da un parco bellissimo, a arredata in stile moderno e con complementi di arredo di prestigio. La coppia ha acquistato la tenuta già completa di tutto, ma non poteva personalizzare alcune stanze con tocchi che rispecchiano i loro gusti. Conquista il vialetto alberato che porta all’ingresso dell’immobile e le tante finestre che affacciano sul parco, dettagli che rendono gli interni molto luminosi.

La zona living, la cucina e gli alloggi per il personale di servizio di trovano al piano terra, mentre nell’interrato c’è uno studio e una sala per le conferenze. Le stanze da letto si trovano al secondo piano, dov’è presente anche una suite con camino e i bagni. Nella tenuta ci sono anche i garage e diverse dependance, infine non manca la piscina circondata da opere d’arte in erba e un campo da tennis ben tenuto. Perry e Orlando Bloom sono felici di aver scelto Montecito come città dove far crescere la loro bambina, è sicuramente una città più tranquilla di Los Angeles dove non mancano le opportunità.

Katy Perry e Orlando Bloom, la casa di Montecito è una tenuta principesca

Non ci sono molti scatti della bellissima villa di Montecito scelta da Katy Perry e Orlando Bloom, la cantante non ama mostrarsi nel suo quotidiano anche se il suo profilo Instagram è ricco di scatti del suo lavoro. Tuttavia dalle poche immagini pubblicate è possibile rivelare che nell’immobile prevalgono i colori chiari e le nuance che vanno dal bianco al beige. Nel salone è presente un pianoforte e dei divani sobri.

A conquistare è anche il bellissimo panorama sull’oceano. A quanto pare l’abitazione non è lontana dalla spiaggia e questo la rende ancora più prestigiosa. La cantante e Orlando Bloom sono una coppia consolidata, tra le più stabili dello star system statunitense, e hanno diverse cose in comune. Crescono la loro figlia con amore e attenzione, anche se sono entrambi molto impegnati.

Katy Perry: “Premio mio marito solo se pulisce la cucina”

Ospite del podcast Call Her Daddy Katy Perry ha fatto delle rivelazioni inaspettato sul rapporto con il marito. La cantante, che ha un vasto seguito di fan, ha dichiarato di premiare Orlando Bloom solo se dopo che ha pulito la cucina e lavato i piatti. Ovviamente il premio è decisamente particolare:

“Non ho bisogno di una Ferrari rossa! Posso comprarmela da sola. Lava solo i fottuti piatti. È così facile!”. Dal 2020 i due sono genitori della piccola Daisy, ma Orlando Bloom ha anche un figlio di 13 anni, Flynn, nato dalla relazione con l’attrice e modella Miranda Kerr.