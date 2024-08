Non c’è pace per Katy Perry: il video di “Lifetimes” tra le polemiche

Non è il periodo più fortunato per Katy Perry. L’atteso ritorno alla musica, dopo anni di silenzio, non sta andando nel migliore dei modi. Dopo il flop di “Woman’s World”, abbandonato al proprio destino dopo alcune settimane, è arrivato il turno del secondo singolo, “Lifetimes“, accompagnato dalle aspettative di aumentare l’hype e accontentare il pubblico. Se la canzone sembra essere un piccolo passo avanti rispetto al precedente comeback, sicuramente il riscontro non sembra aver sparigliato la situazione. E, in queste ore, Katy Perry è finita al centro di alcune polemiche dopo l’uscita del video ufficiale del brano.

Come riportato da Tmz, la Spagna sta contestando il video musicale per il suo nuovo singolo “Lifetimes”, girato nelle isole Baleari, per una scena in particolare nella quale balla e si siede su alcune dune di sabbia. Proprio quelle immagini hanno alzato un polverone. Letteralmente.

Il Dipartimento dell’ambiente del governo regionale sta indagando, sottolineando che la società di produzione non sarebbe stata autorizzata a filmare in quel luogo. La popstar era in mezzo a dune protette sull’isola di Espalmador Formentera, un’area che la Spagna afferma abbia un grande valore ecologico.

Sembra che le dune in questione siano delimitate da una corda, il che indica proprio un’area protetta, e Katy sarebbe proprio lì, non da sola ma… con una troupe di ripresa, un team di produzione e parecchia attrezzatura al seguito. Secondo le notizie emerse nelle ultime ore, Il Dipartimento per l’ambiente avrebbe ammesso che è in corso un’indagine preliminare per determinare se c’è stata una possibile violazione.

Lanciando il nuovo singolo, Katy Perry aveva dichiarato:

“LIFETIMES” è una canzone sull’amore eterno scritta con la mia cara amica e collaboratrice di lunga data Sarah Hudson, insieme all’incredibile Vaughn Oliver. Racconta del trovare l’amore della propria vita, profondo e soddisfacente. Personalmente non credo che l’anima gemella debba essere sempre un partner. Può arrivare in diverse forme: un figlio, il tuo miglior amico, un animale domestico. Per me è mia figlia. Le chiedo ogni sera: “Mi amerai per tutta la vita?”. Lei risponde di sì e io mi sento completa. Vi trovate e ritrovate, ancora e ancora, per tutta la vita”