Kanye West, Reggio Emilia: salta il concerto in Italia previsto per il 27 ottobre 2023?

Il giallo sul concerto Kanye West a Reggio Emilia, presso la Rcf Arena, continua. Prima il live previsto per il 13 ma rinviato per questioni organizzative. Poi la data del 20 ottobre -anch’essa rimandata- e infine la possibile scelta per il 27 ottobre (rispetto al 30, in ballottaggio). Il valzer per l’esibizioni del rapper -che ora si fa chiamare Ye– è continuato per giorni e anche oggi, a distanza di pochi giorni dalla possibile tappa italiana, tutto tace sui biglietti. E la conferma tarda ad arrivare.

Nelle scorse ore, le notizie emerse non sono rinfrancanti in merito ad una possibile performance del rapper nel nostro Paese. Il cantante è tornato in Usa, abbandonando l’Italia e, cosa che sembra smentire un possibile lieto fine, è il palco -in parte- smontato. A giustificare queste torri portate via dalla Rcf Arena sembra essere la decisione di una coreografia da parte del rapper. Ma è sempre un’illazione che non trova conferme ufficiali.

Nelle ultime ore è arrivato anche un comunicato ufficiale da parte dei gestori dell’Rcf Arena e diretto al prefetto e al sindaco di Reggio sulla garanzia per l’organizzazione e la sicurezza di un evento da 80-100mila persone organizzato in pochi giorni.

“Sia la Rcf Arena che la città sono perfettamente in grado di sostenere un evento anche con tempi organizzativi ristretti. La sede è stata costruita con l’ obiettivo di ospitare grandi eventi internazionali. Per C.Volo, e tiene conto anche per la città, impedisce a Kanye West di esibirsi alla RCF Arena creerebbe un precedente molto grave e pericoloso per l’immagine della Venue e di Reggio Emilia come città che ospita grandi eventi”

E continua:

Lo vogliamo ribadire chiaramente, perché questo aspetto riguarda non solo il possibile concerto di West, ma anche il futuro stesso dell’Arena e la professionalità con cui si propone sul mercato. È necessaria una visione e un atteggiamento meno legato ad un’ottica provinciale e locale, ma bensì aperto all’ambito internazionale: servire quel salto di qualità che manca ancora per diventare una vera e propria capitale della musica riconosciuta nel mondo

Tutto ancora tace in attesa dell’Ok da parte di Kanye West che sembra tardare. Manca meno di una settimana e non c’è nulla di ufficiale su un concerto che pare non trovare pace.