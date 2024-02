Kanye West ha annunciato due concerti in Italia, a Milano e Bologna, il 22 e 24 febbraio 2024. Il live, intitolato Vultures Listening Experiences, sono raccontate e descritte come esperienze audio di alta qualità per poter ascoltare “Volture Vol. 1”, uscito lo scorso 10 febbraio.

Non si tratta di un vero e proprio concerto bensì una specie di “listening party”, un’anteprima live del nuovo progetto discografico. Questa volta il ritorno del rapper è ufficiale dopo i rumors del concerto a Campovolo, annunciato per giorni, rimandato e alla fine annullato.

Si era pensato a ottobre 2023, alla Rcf Arena a Reggio Emilia ma poi il concerto, probabilmente per problemi logistici e organizzativi, è stato cancellato.

Il rapper era atteso per il 27 ottobre 2023 ma l‘ultima parola, in questo caso, spettava proprio a Kanye West. Dopo tutti questi rinvii e queste difficoltà tecniche e organizzative, non è poi arrivata la conferma positiva da parte del suo entourage. Ai tempi si vociferava che questa continua incertezza potesse aver spazientito l’artista, non più interessato al ritorno live a Campovolo.

Ma adesso, il ritorno live in Italia lo vedrà protagonista in due live, uno il 22 febbraio al Forum di Assago e l’altro il 24 febbraio – due giorni dopo- a Bologna, all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno.

Kanye West non sarà da solo. Infatti è stata annunciata anche la presenza di Ty Dolla $ign, confermato in entrambi i listening party.

Biglietti per Kanye West in concerto a Milano e Bologna

I biglietti per Kanye West in Italia saranno disponibili in vendita a partire dal pomeriggio di venerdì 16 febbraio, dalle ore 15:00, a questo link su TicketOne.

YE E TY DOLLA $IGN vi invitano a celebrare “VULTURES VOLUME 1” – A HI-FIDELITY AUDIO EXPERIENCE.

Le date:

22 febbraio 2024 Assago (Mi), Forum

24 febbraio 2024 Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Biglietti per il Launch Party in vendita dalle ore 15.00 di venerdì 16 febbraio.