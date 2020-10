A partire da oggi, 30 ottobre 2020, è disponibile il nuovo singolo natalizio dei Jonas Brothers, dal titolo I need you Christmas, che arriva a circa un anno di distanza da Like it’s Christmas, il singolo natalizio che ottenne oltre 130 milioni di stream.

È stato un anno fortunato per i fratelli Kevin, Joe e Nick Jonas che, dopo aver ottenuto una nomination ai Grammy Awards e due nomination agli American Music Awards, hanno anche ricevuto tre premi ai Billboard Music Awards.

I Jonas Brothers, nelle loro dichiarazioni ufficiali, hanno sottolineato l’importanza del Natale in un anno difficile com’è il 2020:

Dopo l’anno folle che abbiamo passato, abbiamo tutti bisogno di attendere qualcosa che non vediamo l’ora che arrivi. Le festività ci avvicinano l’uno all’altro e portano felicità nei momenti più bui. Per noi, questa canzone fa riaffiorare i ricordi di quando da bambini giocavamo a battaglie con le palle di neve e trovavamo la collina più vicina da cui scendere con lo slittino. Il brano ci fa tornare indietro a quando passavamo il tempo con la nostra famiglia ad addobbare l’albero di Natale. Speriamo che questa canzone possa trasmettere anche a voi le stesse emozioni di calore e felicità come ha fatto con noi quando l’abbiamo scritta. Vi amiamo moltissimo.

Di seguito, trovate il testo e la traduzione di I need you Christmas. Clicca qui per ascoltare la canzone.

Jonas Brothers – I need you Christams: il testo

I need you, Christmas

Friends by the fire to hold

Times have been lonely

And lately I just feel alone

I need you, Christmas

Family with nowhere to go

Angels on treetops and angels in the snow

Oh, the cold.

Seasons change, come and go

But there’s one thing I know

You’ll just stay the same

You don’t ever change.

I miss the feeling

Waiting for Santa to show

Caroling late night

And all the children’s eyes aglow

I need you, Christmas

Oh how I miss you the most

Greetings from loved ones

And lovers under mistletoe

If you’re young, if you’re old

We all wait to be told

Just a simple phrase

Have a Merry Christmas

Christmas.

Seasons change, come and go

But there’s one thing I hope

You’ll just stay the same

You don’t ever change.

‘Cause I need you, Christmas.

Jonas Brothers – I need you Christams: la traduzione

Ho bisogno di te, Natale

Amici accanto al fuoco da tenere

I tempi sono stati solitari

E ultimamente mi sento proprio solo

Ho bisogno di te, Natale

Famiglia senza un posto dove andare

Angeli sulle cime degli alberi e angeli nella neve

Oh, il freddo.

Le stagioni cambiano, vanno e vengono

Ma c’è una cosa che so

Rimarrai lo stesso

Non cambi mai.

Mi manca la sensazione

Aspettando che Babbo Natale si mostri

Il coro natalizio a tarda notte

E tutti gli occhi dei bambini si illuminano

Ho bisogno di te, Natale

Oh come mi manchi di più

Saluti dai propri cari

E chi si ama sotto il vischio

Se sei giovane, se sei vecchio

Aspettiamo tutti che ci venga detto

Solo una semplice frase

Buon Natale

Natale.

Le stagioni cambiano, vanno e vengono

Ma c’è una cosa che spero

Rimarrai lo stesso

Non cambi mai.

Perché ho bisogno di te, Natale.