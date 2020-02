Jonas Brothers a Milano, 14 febbraio 2020: setlist, canzoni, info biglietti e orario concerto

Di Alberto Graziola venerdì 14 febbraio 2020

Jonas Brothers, Happiness Begins tour: la scaletta del concerto al Forum di Assago

I Jonas Brothers si esibiranno questa sera al Forum di Assago con l'unica tappa italiana del loro tour, Happiness Begins.

Il tour, prodotto da Live Nation, ha fatto tappa in Europa a partire dal 29 gennaio 2020 a Birmingham, per poi fermarsi in Germania, Spagna e in altre città prima di concludersi a Parigi il 22 febbraio.

A 6 anni dallo scioglimento, avvenuto nel 2013, la band si è riunita nel 2019 pubblicando un singolo, Sucker, uscito il 1º marzo.

Happiness begins è il titolo del loro nuovo disco di inediti.

Sono ancora disponibili biglietti a partire da 48.30 euro.

Il concerto inizierà alle 20.30, qui sotto la scaletta:

Jonas Brothers, Happiness begins, Scaletta

Rollercoaster

S.O.S.

Cool

Only Human

Strangers

That's Just the Way We Roll

Fly With Me

What a Man Gotta Do

Used to Be

Hesitate

Gotta Find You (Joe Jonas song)

Jealous (Nick Jonas song)

Cake by the Ocean (DNCE cover)

Comeback

When You Look Me in the Eyes

I Believe

Mandy / Paranoid / Got Me Going Crazy / Play My Music / World War III / Hold On / Tonight

Lovebug

Year 3000 (Busted cover)

Burnin' Up

Sucker